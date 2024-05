Climat : plus de 50 degrés à l'ombre en Inde et au Pakistan

Au Pakistan et en Inde, il a fait plus de 50 degrés à l'ombre, mercredi 29 mai. La région fait face à une vague de chaleur extrême qui pourrait durer plusieurs semaines.

Sous plus de 50 degrés, la capitale indienne étouffe. Dans les rues, tous essayent de se protéger de la chaleur. Certains, comme les livreurs, n'ont pas d’autre choix que de travailler dans le cagnard. Face aux températures record, les autorités ont annoncé la fermeture de toutes les écoles à New Delhi. Cette vague de chaleur est l’une des plus intenses jamais enregistrées. Elle touche également le reste de l’Asie comme le Pakistan. À cause des coupures d'électricité fréquentes, impossible de garder sa maison au frais.

Contraints de se baigner dans la rivière

Alors pour se rafraîchir, les habitants viennent nombreux se baigner dans la rivière. "Nous sommes ici pour nous baigner et nous protéger de cette chaleur extrême. L’eau du canal est notre seule solution pour rester au frais", déplore un homme. D’après les prévisions météorologiques, la vague de chaleur qui touche plusieurs régions d’Asie pourrait durer encore plusieurs semaines.