Etats-Unis : le chanteur R. Kelly, accusé d'abus sexuels, a payé sa caution et va être libéré

L'artiste a été inculpé de dix chefs d'accusation la semaine dernière, relatifs à des abus sexuels ayant eu lieu entre 1998 et 2010. Il devait payer 100 000 dollars pour sa remise en liberté.

Il sera bientôt libre. Le chanteur américain de R&B R. Kelly, accusé d'abus sexuels sur quatre femmes dont trois mineures, et inculpé de dix chefs d'accusation, a payé sa caution et sera libéré lundi 25 février en fin de journée, a annoncé la police.

L'artiste, accusé d'abus sexuels entre 1998 et 2010, s'est rendu aux autorités vendredi. Lors d'une comparution devant un tribunal de Chicago (Etats-Unis), lundi, il a plaidé non coupable des dix chefs d'accusation retenus contre lui. Sa caution était fixée à un million de dollars. R. Kelly devait payer 10% de ce montant – 100 000 dollars – pour sortir de détention.

"Il sera dehors dans l'heure", a déclaré à l'AFP Sophia Ansari, la porte-parole du shérif du comté de Cook, qui englobe Chicago. Steve Greenberg, l'avocat de l'artiste, a confirmé que la procédure de remise en liberté de son client était engagée.

Une autre enquête à New York

La diffusion en début d'année du documentaire Surviving R. Kelly a remis en lumière les accusations de multiples agressions sexuelles visant l'artiste, notamment sur des jeunes filles de moins de 16 ans. Une enquête a été ouverte à New York. La maison de disques Sony Music a également mis fin au contrat qui la liait à l'interprète de I Believe I Can Fly.

R. Kelly avait été inculpé en 2002 pour avoir filmé des actes sexuels entre lui et une jeune fille adolescente de 14 ans, mais il avait été acquitté six ans plus tard.