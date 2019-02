Le chanteur américain R. Kelly inculpé de dix chefs d'accusation pour abus sexuels, dont plusieurs sur des mineurs

La star du R&B est accusée de pédophilie et d'agressions sexuelles depuis des décennies.

Il est accusé de multiples agressions sexuelles depuis des décennies. La star américaine du R&B R. Kelly a été officiellement inculpée de dix chefs d'accusation d'abus sexuel aggravés, dont plusieurs sur des mineurs, a annoncé un responsable du comté de Cook. Le chanteur de 52 ans doit comparaître devant un tribunal à Chicago, où il réside, le 8 mars, a expliqué le responsable à l'AFP.

Mi-février, le très médiatique avocat américain Michael Avenatti a déclaré être en possession d'une vidéo de 45 minutes, jamais publiée auparavant, montrant une relation sexuelle entre Robert Kelly - le vrai nom de la star - et une fille "mineure". L'avocat a expliqué avoir fait suivre "cette nouvelle preuve vidéo établissant la culpabilité" du chanteur à la procureure du comté de Cook. Des accusations réfutées par le chanteur.

Une enquête également ouverte à New York

Le chanteur est accusé de pédophilie et d'agressions sexuelles depuis des décennies. Il avait été inculpé en 2002 pour avoir filmé des actes sexuels entre lui et une jeune fille de 14 ans, mais finalement acquitté en 2008. Il avait été brièvement marié, en 1994, avec la jeune chanteuse et actrice de 15 ans, Aaliyah, dont les parents avaient fait ensuite annuler le mariage.

R. Kelly est revenu dans la tourmente avec la diffusion en début d'année d'un documentaire le mettant en cause pour de multiples agressions sexuelles, notamment de filles de moins de 16 ans. Une enquête a été ouverte à New York. La maison de disques Sony Music a notamment mis fin au contrat qui la liait à l'interprète de I Believe I Can Fly.