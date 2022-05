Affaire PPDA : 18 femmes témoignent à visage découvert dans une émission de Mediapart

C'est une première depuis le début de l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. Vingt femmes, dont dix-huit témoignent à visage découvert, ont décidé de prendre la parole, mardi 10 mai, sur le plateau de l'émission "A l'air libre" de Mediapart. "Jamais celles dont vous allez entendre les récits n'avaient été réunies", explique le site internet. L'émission sera diffusée à 19 heures.

Le journal en ligne rappelle que "la plupart ne se connaissaient pas avant le début de l'affaire" et que "les faits présumés qu'elles racontent remontent aux années 1980 ou à quelques années". La présentatrice, Valentine Oberti, explique au HuffPost que "ce qui a déclenché l'idée de cette émission, c'est l'annonce de la plainte en dénonciation calomnieuse de Patrick Poivre d'Arvor contre 16 femmes, qui est intervenue au moment de la diffusion du Complément d'Enquête de France 2".

L'affaire PPDA avait éclaté en février 2021 quand l'écrivaine et journaliste Florence Porcel avait porté plainte, en l'accusant de lui avoir imposé un rapport sexuel en 2004 et une fellation en 2009. Une enquête préliminaire avait été menée pendant quatre mois par le parquet de Nanterre et 23 femmes avaient témoigné. La majorité des faits dénoncés étant prescrits, l'enquête avait été classée sans suite en juin. La plainte de PPDA à l'encontre de Florence Porcel, pour dénonciation calomnieuse, avait également été classée.