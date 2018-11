VIDEO. 11-Novembre : main dans la main, Emmanuel Macron et Angela Merkel dévoilent une plaque pour commémorer l'armistice

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont dévoilé, samedi 10 novembre, une plaque pour commémorer l'armistice de 1918. Elle a été inaugurée lors d'une cérémonie hautement symbolique dans la clairière de Rethondes (Oise) où fut scellée la fin de la Première Guerre mondiale.

>> Cérémonies, visites de chefs d'Etat... Suivez en direct les célébrations du centenaire de l'armistice.

Pendant la cérémonie, sobre, sans discours et miraculeusement épargnée par la pluie, les deux dirigeants ont déposé une gerbe. Ils ont ensuite discuté avec un groupe de jeunes. Emmanuel Macron leur a demandé d'être "à la hauteur" de ce que clamaient les soldats de la Grande Guerre : "Plus jamais ça !".

Il faut "ne rien céder aux passions tristes, aux tentations de la division", a déclaré le président français, répétant son message politique en faveur de plus de coopération dans une Europe où les électeurs se tournent de plus en plus vers des courants eurosceptiques. Bravant l'automne et la boue, une centaine de visiteurs étaient présents pour l'événement.