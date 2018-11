DIRECT. 11-Novembre : "Nous voulons une Europe forte", plaide Donald Trump à son arrivée à l'Elysée, après son tweet polémique

Ce qu'il faut savoir

Un week-end sous le signe de la réconciliation. Et déjà, une controverse. Emmanuel Macron reçoit Donald Trump à Paris, samedi 10 novembre, à la veille de la commémoration de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Mais, à peine arrivé à Paris, le président des Etats-Unis a publié un tweet extrêmement virulent à l'encontre de son homologue français. Le chef de l'Etat doit aussi rencontrer Angela Merkel dans l'Oise. Une journée à suivre en direct sur franceinfo.fr et franceinfo canal 27.

Le tweets de Trump. Donald Trump a attaqué bille en tête Emmanuel Macron, dès son atterrissage en France vendredi soir, dans un tweet ravageur, jugeant "insultants" les propos du président français qui plaidait mardi pour la création d'une "véritable armée européenne" pour se protéger notamment des Etats-Unis. "Peut-être que l'Europe devrait d'abord payer sa part à l'OTAN, que les Etats-Unis subventionnent largement", a lancé le président américain.

Une plaque commémorative dévoilée. Dans le cadre des commémorations du centenaire du 11-Novembre, Emmanuel Macron doit retrouver Angela Merkel, à 15h30, dans la clairière de l'Armistice à Rethondes, dans la forêt de Compiègne (Oise). C'est là que fut également signée par Hitler, en juin 1940, la capitulation de la France. Les deux responsables politiques doivent inaugurer une plaque commémorative et déposer une gerbe commune. L'acte sera suivi d'une minute de silence, avant que les hymnes allemand et français soient joués.

Une semaine d'itinérance. Emmanuel Macron a achevé, vendredi, sa tournée dans le Nord et l'Est par une halte dans la Somme, où il a visité avec la Première ministre britannique Theresa May le Mémorial franco-britannique de Thiepval.

Des visites émaillées de polémiques. Tout au long de la semaine, le périple entamé dimanche 4 novembre par Emmanuel Macron a été marqué par de nombreux contacts avec la population, virant parfois à l'invective. Le chef de l'Etat a également suscité une controverse après ses propos sur le maréchal Pétain, pour lequel il n'a, selon lui, "jamais été question d'avoir une célébration individuelle".

Le point culminant du centenaire. Dimanche, après une cérémonie le matin à l'arc de triomphe, aura lieu l'après-midi le Forum de Paris sur la paix, dans la grande halle de la Villette, en présence d'une soixantaine de chefs d'Etat. Angela Merkel doit prononcer le discours d'ouverture.