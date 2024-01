Grève des taxis : des opérations escargot prévues dans plusieurs villes de France lundi

Des chauffeurs de taxi prévoient de mener une opération escargot lundi 29 janvier dans plusieurs villes de France, rapporte dimanche le réseau France Bleu. Ils réclament un retrait de la convention entre leur profession et la Caisse nationale de l'assurance-maladie (Cnam) sur le transport sanitaire.

D'après France Bleu Gironde, entre 500 et 800 taxis sont attendus sur la rocade de Bordeaux lundi matin. Les taxis girondins seront rejoints par leurs collègues de Charente-Maritime, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques avant de partir sur la rocade. Après cette action, les taxis se retrouveront dans le centre-ville, à la Préfecture où une délégation de chaque département doit être reçue à partir de 15 heures.

France Bleu Sud Lorraine parle de son côté d'une centaine de taxis attendus ce lundi dans le Grand Nancy. Les chauffeurs viendront de la Meuse, des Vosges et de Meurthe-et-Moselle. Les perturbations sont à prévoir à partir de 9h. L'opération escargot rejoindra la Cpam où une délégation sera reçue. Les convois partiront ensuite en direction de la préfecture.

Les villes de Lyon, Marseille, Toulon, Cannes et Nice concernées

Des opérations escargots sont également prévues à Toulon et Marseille et ce dès 7 heures du matin. France Bleu Provence parle de 800 taxis attendus à Marseille sur les 1 700 que comptent les Bouches-du-Rhône. Les autoroutes concernées sont l'A7, l'A55 et l'A50. Les taxis se rendront là encore à la préfecture. Des rassemblements statiques sont également prévus au niveau des gares TGV d'Aix-en-Provence et de Marseille St-Charles et devraient en compliquer les accès.

À Toulon, déjà bloquée mercredi dernier, trois points de rendez-vous sont annoncés lundi matin dès 6h30. Les taxis se rendront en cortège jusqu'à la Cpam de Toulon. À Nîmes, un rassemblement est prévu à 6h30 ce lundi, au stade des Costières. Le convoi, à partir de 7h, prévoit de rejoindre Montpellier, rapportent France Bleu Gard Lozère et France Bleu Hérault.

Des opérations prévues également à Cannes, un premier convoi partira vers 7 heures lundi de l'aérodrome Cannes Mandelieu. Les véhicules s'engageront au pas sur l’autoroute A8 en direction de la préfecture, par la sortie "Aéroport", rapporte France Bleu Azur. À Nice, au même moment, depuis le quartier Saint-Georges un autre cortège roulera lentement sur l'autoroute A8 depuis Nice Est, jusqu’à cette même sortie "Aéroport", en direction du Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes. Les deux convois convergeront vers le siège de la Cpam, avenue du Roi-Robert, via la voie Mathis.

À Lyon, à l’appel des organisations syndicales, une manifestation des taxis est prévue ce lundi sous la forme d’opérations escargots et de points de filtrage, annonce la préfecture. Des perturbations sont à prévoir dès 9 heures sur depuis notamment Limonest sur la route métropolitaine M6, le boulevard périphérique nord de Lyon (portes de Valvert, Vaise, Rochecardon, Saint Clair) et le boulevard périphérique.

Concernant la raison de leur colère, les taxis sont inquiets au sujet de la nouvelle convention entre leur profession et la Cnam. Cette convention - publiée au Journal officiel début janvier et qui doit entrer en vigueur au 1er février - n'est pas encore détaillée mais elle modifie notamment les tarifications de la prise en charge des frais de transport de patients. Aujourd'hui, un chauffeur de taxi fait une "remise" de 20% du prix de la course à la sécurité sociale. Les taxis ne savent pas quelles remises ni quels tarifs ils vont appliquer pour ces convois qui constituent surtout en zone rurale l'essentiel des ressources pour de nombreux chauffeurs.