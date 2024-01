Colère des agriculteurs : le point sur les blocages prévus lundi

Les agriculteurs poursuivent leurs actions lundi 29 janvier dans plusieurs départements. Mais la contestation va surtout se concentrer autour de Paris et de Lyon. Les syndicats agricoles annoncent vouloir organiser un blocage de ces villes à partir de 14 heures lundi. Le ministre de l'Intérieur a annoncé dimanche que "15 000" membres des forces de l'ordre seront mobilisés lundi. L'objectif est d'éviter l'entrée des tracteurs dans la capitale et les grandes villes, ainsi que le blocage du marché de Rungis et des aéroports franciliens.

À noter que les chauffeurs de taxi ont prévu des opérations escargot lundi matin dans de nombreuses villes de France. Franceinfo fait un tour des régions avec le réseau France Bleu et les préfectures sur la contestation du monde agricole.

Auvergne Rhône-Alpes

Les agriculteurs de la FRSEA Auvergne Rhône-Alpes appellent à bloquer Lyon (Rhône) lundi dès 14 heures a appris franceinfo auprès du syndicat. Des tracteurs partiront notamment de Grenoble (Isère) et Villefranche (Rhône) pour rejoindre la capitale des Gaules. Le "mouvement s'annonce massif" et il doit "s'inscrire dans la durée", prévient le syndicat.

Dans un communiqué, la préfecture annonce une opération escargot des agriculteurs lundi à partir de 5 heures au départ des Monts du Lyonnais puis un blocage de l’A450. Des perturbations "sont à prévoir dès la première heure" lundi matin sur l’autoroute A450 au niveau du secteur d'Oullins-Pierre-Bénite. La préfecture "conseille aux usagers d’éviter d’emprunter l’A450 pour entrer dans l’agglomération lyonnaise, et de privilégier les entrées Sud". Les manifestants "seraient susceptibles par ailleurs d’emprunter l’A7 et l’A47 dans l’après-midi" et "une opération de blocage pourrait être organisée au niveau du péage de Saint-Quentin-Fallavier à partir de la matinée dans le deux sens", précise la préfecture.

Des agriculteurs devraient mener à partir de lundi après-midi une opération de blocage au niveau du péage de Villefranche-sur-Saône-Limas sur l’autoroute A6 dans les deux sens. Une opération de blocage est prévue sur l’A47, dans les deux sens, à hauteur l’aire de repos du Gier à partir de la mi-journée.

En Isère, des blocages étaient toujours en cours lundi matin sur l'A480, l'A7, l'A48 et l'A43, indique la préfecture sur X.

Bourgogne-Franche-Comté

Un blocage est en cours lundi matin "au niveau de Cosne-Cours-sur-Loire", dans la Niève, rapporte la préfecture sur X, qui précise qu'"une déviation a été mise en place".

Bretagne

Dans le Finistère, sur les RN 165 et 164 sur les communes de Quimper et de Carhaix les blocages en cours "devraient rester en place" lundi précise la préfecture dans un communiqué. Des déviations sont mises en place. Un nouveau blocage est par ailleurs anticipé sur la RN12 à partir du milieu de journée, sur l'échangeur de Mescoden-St Eloi vers la D770 qui nécessitera une déviation du secteur (l'itinéraire et les horaires seront précisés).

Dans le Morbihan, la N165 (axe Brest Nantes) est coupée dans les deux sens de circulation à hauteur de La Roche-Bernard (56) pour une durée indéterminée. Les usagers sont invités à éviter le secteur et/ou différer leurs déplacements dans la mesure du possible.

Hauts-de-France

Dans le Pas-de-Calais, "un blocage de l’A16 pourrait en effet être observé lundi entre 9 heures et 17 heures dans les deux sens au niveau d’Etaples, Wailly-Beaucamp et Isques (27 kilomètres impactés)", indique la préfecture. Les usagers de la route sont appelés à la plus grande prudence et à éviter ce secteur. "Reportez vos déplacements dans les secteurs concernés et privilégiez les transports en commun", conseille la préfecture.

Dans l'Oise, les agriculteurs vont faire une boucle d’une centaine kilomètres dès 13 heures, dans le sud du département, a appris France Bleu Picardie auprès de la FDSEA. À noter les fermetures partielles de l’A16 et de l’A1. L’autoroute A16 reste fermée entre les échangeurs n°11 (L’Isle Adam) et n°16 (Hardivillers). Des itinéraires de contournement ont été mis en place. L’autoroute A1 sera fermée, à compter de 9 heures, entre les échangeurs n°11 (Ressons) et n° 6 avec la Francilienne.

Dans la Somme, il y a finalement deux points de blocage lundi matin, dans l'agglomération d'Amiens, rapporte France Bleu Picardie. Près de 35 tracteurs sont répartis depuis environ 4 heures dans la zone industrielle d’Amiens Nord et dans la zone d'activité commerciale des Bornes du Temps, à Saint-Sauveur. Ils sont positionnés devant ou tout près de deux centrales des supermarchés Auchan.

Dans un premier temps, la FDSEA avait informé la station de la levée des blocages, mais cette action a été décidée tard dimanche 28 janvier au soir. Elle est menée par des éleveurs, qui ne peuvent pas se déplacer en région parisienne. La FDSEA appelle en effet les agriculteurs à partir dès mardi, 3 heures, direction Paris, pour participer au "siège de la capitale".

Grand-Est

Dans la Marne, la N58 est bloquée entre Sedan et Bouillon, en Belgique, depuis 20 heures dimanche soir. Un blocage prévu pour durer 24 heures. Une soixantaine de tracteurs belges et ardennais ont passé la nuit sur place, indique Gauthier Habert, trésorier des Jeunes agriculteurs des Ardennes, lundi sur France Bleu Champagne-Ardenne. "On est deux pays différents, mais on est dans le même bateau avec les problèmes agricoles", affirme-t-il.

Le syndicat Coordination rurale annonce une opération péage gratuit dès 9 heures, lundi, à la sortie de Sainte-Menehould. Mardi, la FDSEA et les Jeunes agriculteurs de la Marne ont prévu de mener des opérations de filtrage sur plusieurs ronds-points, à partir de 6 heures. Mercredi, les agriculteurs de la Marne participeront au "siège" de Paris, selon la FDSEA.

Île-de-France

Une opération escargot était en cours, lundi matin à 7h30, sur l'A13 vers Paris. "Un premier cortège est parti de l'aire de service de Morainvilliers sur l'A13 et se dirige vers la commune de Rocquencourt", précise le réseau Sytadin sur X.

La FDSEA et les Jeunes agriculteurs du grand bassin parisien annoncent "un siège" de Paris dès lundi 14 heures et ce pour une durée indéterminée. "On va bloquer fermement toutes les autoroutes [[l'A1, l'A4, l'A5, l'A6, l'A12, l'A13 et l'A15] qui mènent à Paris", a annoncé sur franceinfo Cyrille Milard, président de la FDSEA 77 (Seine-et-Marne). Notre objectif "c'est de mettre la pression, de faire le siège, il n'est pas question d'entrer dans Paris, de bloquer Rungis, ce n'est pas notre leitmotiv, aller dans Paris pour nous ce n'est pas judicieux".

La préfecture de police de Paris, annonce "des difficultés de circulation". Elle "recommande aux Franciliens de privilégier les transports en commun".

Dans le détail, pour le "siège de Paris", les agriculteurs prévoient de bloquer l'autoroute A1 (Paris-Lille) sur l'aire de Chennevières dans le Val-d'Oise, l'autoroute A4 (Paris-Strasbourg) à hauteur de Jossigny en Seine-et-Marne, l'autoroute A5 (Paris-Langres) sera bloquée à Ourdy en Seine-et-Marne. Dans l'Essonne, l'autoroute A6 (Paris-Lyon) sera bloquée à Villabé, tandis que dans les Yvelines, l'A10 (Paris-Bordeaux) sera bloquée à Longivilliers et l'A13 (Paris-Caen) au niveau de Buchelay. L'A15 (Paris-Cergy-Pontoise) aura un blocage au niveau du pont de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine mais également sur la D311, dans le Val-d'Oise. Enfin, sur l'A16 (Paris-Dunkerque), le barrage se fera dans le Val-d'Oise, sur la commune de l'Isle-Adam, à hauteur de l'échangeur D301.

Normandie

Les FDSEA de l'Eure et de la Seine-Maritime appellent à participer au "siège" de Paris dans les prochains jours, dès mardi pour les agriculteurs de l'Eure, rapporte France Bleu Normandie. Les barrages reprennent sur l'A13 dans l'Eure, entre Gaillon et Vernon, à partir de 9h30 lundi.

La FRSEA annonce un "blocage de l’usine Lactalis d’Isigny-Le-Buat (Sud-Manche) de lundi midi à mardi soir", rapporte France Bleu Cotentin. La Coordination rurale appelle à une mobilisation devant les magasins Leclerc du département tous les jours dès lundi de 10h à 16h pour faire pression sur le distributeur.

Nouvelle-Aquitaine

Depuis la Dordogne, une dizaine de tracteurs vont partir lundi en direction de Rungis dans le Val-de-Marne. D'autres Périgourdins ont prévu de prendre des bus ou des voitures pour rejoindre la capitale, rapporte France Bleu Périgord. La Coordination rurale de la Dordogne rejoint le convoi au départ d'Agen. Les agriculteurs prévoient de prendre la route lundi vers 12h30 depuis le Bergeracois avec une dizaine de tracteurs pour rejoindre la région parisienne. Ces Périgourdins vont se rejoindre avec leurs collègues la Coordination rurale du Lot-et-Garonne à Bergerac. Le convoi des deux départements devrait être constitué d'une cinquantaine de tracteurs. Leur but est d'atteindre le marché international de Rungis, dans le Val-de-Marne.

Provence-Alpes-Cote d'Azur

Dans les Bouches-du-Rhône, de fortes perturbations sont donc à prévoir lundi sur le réseau routier, à cause des manifestations des agriculteurs et des taxis, explique la préfecture dans un communiqué transmis à franceinfo dimanche 28 janvier. En conséquence, certains axes routiers seront fermés à la circulation et des déviations sont mises en place pour des raisons de sécurité et contribuer à la fluidité du trafic.

À Marseille, les autoroutes A50 et A7 puis A55 feront l'objet d'opérations escargot le matin sans que l'on sache si cela est lié au mouvement des agriculteurs ou celui des taxis. En centre-ville, le secteur de la Préfecture sera engorgé. Autour d'Aix-en-Provence, des difficultés vont perturber dès 7h30 l’accès au péage de "La Barque" sur l’A8 qui sera congestionnée.

L'A51 sera elle aussi fermée dans le sens de Marseille à Gap au niveau de la bretelle vers l'A8 : tous les véhicules seront renvoyés sur l'A8 direction Nice. Les bretelles d'entrée sur la RN296 à "La chevalière" et au niveau de la RD7N seront fermées également. Il est fortement conseillé, "de différer tout déplacement non-indispensable, de privilégier les transports en commun" et "le télétravail".

Occitanie

L'association des maires du Gard appelle à un rassemblement à 11 heures du matin lundi, rapporte France Bleu Gard Lozère. Philippe Ribot, maire de Saint-Privat-des-Vieux et président de l'Association des maires et président d'intercommunalités du Gard, appelle tous les élus gardois à se retrouver sur l'autoroute A9 à l'échangeur Nîmes-Ouest. "Le cri d'alarme des agriculteurs, écrit-il, doit être entendu par toutes les autorités publiques en charge de ce secteur d'activité. Des réponses concrètes, pour aujourd'hui et à plus long terme, sont la condition de la pérennité de l'activité agricole au service du pays et des communes rurales."

La FDSEA de Haute-Garonne appelle ses adhérents à bloquer l'aéroport de Blagnac, à partir de mardi 30 janvier matin, rapporte France Bleu Occitanie. Les Jeunes agriculteurs prévoient aussi de participer à ce blocage.