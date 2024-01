Colère des agriculteurs : Gérald Darmanin annonce que "15 000" membres des forces de l'ordre seront mobilisés lundi

L'objectif est d'éviter l'entrée des tracteurs dans la capitale et les grandes villes, ainsi que le blocage du marché de Rungis et des aéroports franciliens.

Un dispostif XXL pour anticiper les actions des agriculteurs en colère. Gérald Darmanin a annoncé que 15 000 membres des forces de l'ordre seraient mobilisés lundi, à l'issue d'une cellule de crise interministérielle, dimanche 28 janvier. Le ministre de l'Intérieur a expliqué que le président Emmanuel Macron avait donné "pour consigne" de "garantir que les tracteurs ne se rendent pas à Paris et dans les grandes villes pour ne pas créer des difficultés extrêmement fortes". Et en Ile-de-France, "il a fait valoir qu'il fallait que le marché international de Rungis "puisse fonctionner ainsi que les aéroports parisiens d'Orly et de Roissy".

à lire aussi Colère des agriculteurs : le point sur les revendications des syndicats après les annonces de Gabriel Attal

Aux abords de Rungis et de l'aéroport de Roissy, des blindés de la gendarmerie ont pris place en début de soirée pour empêcher le blocage de leurs accès. La même consigne sera appliquée pour les aéroports de province et les grands marchés d'approvisionnement. Le ministre de l'Intérieur a dit s'attendre à "une semaine difficile" à venir avec "l'annonce des blocages" par les organisations syndicales agricoles dont la FNSEA et sa branche jeunes, Jeunes agriculteurs (JA). La FNSEA et les JA du Grand Bassin parisien ont notamment annoncé un "siège de la capitale pour une durée indéterminée" à partir de lundi, à 14 heures.

Comme depuis le début des manifestations des agriculteurs, Gérald Darmanin a appelé les forces de l'ordre à la "modération" en leur demandant de ne "pas intervenir sur les points de blocage mais de les sécuriser". En revanche, il leur a demandé d'intervenir en cas de dégradations et d'agressions de camions étrangers et de procéder "à des interpellations".