Féminicide de Mérignac : les parents de Chahinez obtiennent la garde de leurs petits-enfants

Les parents de Chahinez Daoud, tuée par son mari le 4 mai dernier à Mérignac (Gironde), ont obtenu la garde de leurs petits-enfants, annonce mercredi 29 décembre leur avocat à franceinfo. Ils ont quitté l'Algérie pour les élever en France et ainsi "réaliser le souhait le plus cher de leur fille", précise Me Julien Plouton.

La décision a été rendue à la mi-décembre. La justice ordonne le placement des trois enfants de Chahinez au domicile des grands-parents. "Ils ont pu les récupérer juste avant les fêtes de fin d'année", explique maître Julien Plouton. Au moment des faits, les enfants étaient âgés de 3, 7 et 11 ans. Le plus jeune étant un enfant commun du couple.

Préoccupés par le sort de leurs petits-enfants, les parents de Chahinez Daoud avaient quitté l'Algérie pour s'installer en France. Selon leur avocat, ils ont depuis obtenu leurs papiers, logent dans un appartement et souhaitent élever les trois enfants en France pour respecter la volonté de leur fille.

Cette décision intervient alors que six policiers passeront en conseil de discipline mardi 4 janvier. Il leur est reproché des erreurs d'appréciation qui ont conduit à la mort de Chahinez Daoud, brûlée vive en pleine rue par son mari, le 4 mai dernier. Un mois et demi plus tôt, en mars, elle avait déposé plainte pour violences contre cet homme qui avait déjà été condamné à de la prison pour des violences conjugales.