VIDEO. Silence, tenues traditionnelles, gongs... L'empereur Naruhito du Japon intronisé lors d'une cérémonie somptueuse

L'empereur Naruhito du Japon a solennellement proclamé son intronisation. Mardi 22 octobre, il est monté sur le trône au cours d'une somptueuse cérémonie au palais impérial de Tokyo, en présence de 2 000 invités, dont des chefs d'Etat et dignitaires de quelque 180 pays. "J'ai hérité du trône en vertu de la Constitution et de la loi sur la Maison impériale. A l'adresse du pays et du monde, je proclame mon intronisation", a-t-il déclaré, au côté de l'impératrice Masako. Ils étaient tous les deux vêtus de tenues traditionnelles réservées pour ce rituel exceptionnel qui "[date] du IXe siècle", indique Le Monde.

Le 126e souverain du Japon

Naruhito, 59 ans, est devenu le 126e souverain du Japon le 1er mai dernier, au lendemain de l'abdication de son père Akihito pour des raisons de santé. Mais la succession sur le trône du Chrysanthème est un long processus, dont le point d'orgue est cette proclamation officielle de l'intronisation. "Je promets ici que je prierai toujours pour le bonheur du peuple japonais et la paix mondiale", a-t-il ajouté, faisant également part de son engagement à se tenir "au côté de la population pour remplir [ses] obligations de symbole de la Nation et de l'unité du peuple du Japon".