"The Crown" : la nouvelle saison est-elle un crime de lèse-majesté contre Charles III ?

La cinquième saison de la série "The Crown" sort mercredi 9 novembre sur Netflix. Il y sera question de l'histoire de la famille royale britannique pendant la première moitié des années 1990 et le désormais roi Charles III n'en sort pas grandi.

"Je ne crois pas que ce soit mon comportement qui menace sa survie. Vous, en tant que futur roi, avez un devoir." C'est avec ces mots que la reine Elizabeth II - interprétée par Imelda Staunton - balaye les critiques de son fils aîné et le recadre vertement. Cela donne l’un des moments forts de cette cinquième saison où l’on voit un Charles alors impatient de prendre sa place sur le trône.



>> Le prince de Galles désormais Charles III vu par "The Crown"

Il ira jusqu'à organiser un rendez-vous avec John Major, Premier ministre à l’époque, en vue de pousser sa mère à abdiquer. A l’évocation de cette scène, Major a aussitôt démenti - dans la vraie vie - tout complot. Dans la presse britannique, il a ainsi dénoncé les "bêtises malveillantes" de cette série ainsi qu'un "tonneau d'absurdités colporté pour avoir un maximum d'impact dramatique". Face à cette polémique, Netflix a alors communiqué une fois de plus pour préciser que The Crown était une fiction inspirée de faits réels, en rajoutant cette mention dans les informations qui accompagnent la bande annonce sur Youtube.

"On ne sait pas ce qui est vrai"

Mais une chose est bien réelle : cette fiction ne fait aucun cadeau à Charles. Dépeint comme pleutre et froid dans les épisodes précédents, il apparaît cette fois intriguant. "Il y a tellement de versions différentes de toutes ces histoires. On ne sait pas ce qui est vrai", glisse Francis, un jeune Londonien qui dévore chaque nouvelle saison. "Ce qui est certain, c’est que Charles n’a pas l’air sympa, analyse-t-il. Il s’est mal comporté avec Diana. Dans la série, on le voit bien. Et puis, que ce soit la vérité ou pas, ça fait un bon spectacle. Oui, je suis très excité à l’idée de voir ce qui va se passer dans la série."

>> La nouvelle saison de "The Crown" qui sort mercredi fait déjà polémique



Tout le casting est une nouvelle fois renouvelé. Charles est incarné par l’acteur anglais Dominic West, héros de The Wire ou de The Affair. "Charles est dans la force de l’âge, mais au plus profond de sa tragédie si je peux l’appeler comme ça. Il est psychologiquement au plus bas mais il est dans une grande dynamique car il sait ce qu’il veut dans sa vie et pour son rôle dans la monarchie." Le parti pris des scénaristes, c’est qu'à cette époque-là, Charles veut devenir roi sans attendre.

Concernant la vie personnelle du futur roi de l'époque, cette partie est beaucoup plus documentée. Il se rapproche de son amour de toujours, Camilla Parker-Bowles, et délaisse son épouse Diana. Leur séparation est officialisée en 1992. La série revient sur ce divorce douloureux dont Lady Di dévoile les détails dans une interview à la BBC, restée comme le plus grand moment de télévision ici. A l’époque, 23 millions de téléspectateurs boivent ses paroles, près de 40% de la population. Le Prince William aussi y est lui aussi allé de ses reproches, agacé de l'image renvoyée de sa défunte mère, moitié victime, moitié nunuche : il accuse la série de surfer sur sa mort pour faire de l'audience. Cette nouvelle saison de The Crown va donc raviver des souvenirs dans tout le pays et quelques tensions aussi.