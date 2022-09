Le prince de Galles désormais Charles III, vu par "The Crown"

La série "The Crown" a fait du prince Charles, désormais roi, un héros tourmenté et romantique. Clairement, le showrunner envoyait une lettre d'amour à travers cette série à la reine, et pas au futur Charles III.

Autant la reine Elizabeth II est à son avantage dans la série The Crown, certes dure, ferme, mais compatissante, bienveillante, discrète, autant le nouveau roi Charles III, encore prince Charles, est le héros romantique tourmenté de la série. Fragile solitaire, tout l’inverse de son père. D’un tempérament plutôt artistique, peu à l’aise avec le sport.

La première fois qu’il apparaît dans la saison 2 de la série, il a 14 ans. Son père Philip le trouve introverti et rêveur, et décide de le scolariser dans un internat public avec d’autres enfants. Mais ça ne marche pas. Le fils aîné et l’héritier du trône y subit des brimades et des moqueries. Les autres enfants ne supportent pas le tour de vis donné à la discipline dans l’établissement.

Les autres apparitions de Charles dans la série The Crown sont du même acabit, parfois romancées. Par exemple, quand il délivre un discours nationaliste au pays de Galles alors qu’il est fait Prince de Galles. La série surtout le montre féru d’art, de théâtre, répétant une pièce. C’est le théâtre qui le mène à rencontrer Diana Spencer, comme le montre la 4e saison : Diana costumée pour une pièce de Shakespeare, et le prince venu chercher sa sœur qui tombe sous son charme.

C’est à Balmoral où s’est éteinte la reine que Diana Spencer est testée par la famille royale dans The Crown. Peter Morgan, le créateur de la série, n’est pas tendre avec le prince Charles. Il ne cache rien de l’échec du mariage du prince avec Lady Di, de ses infidélités. De la sensibilité du prince…

La prochaine saison, qui sortira en novembre prochain, racontera carrément les conséquences de la mort de la princesse. Le showrunner de la série a annoncé avoir interrompu la production de l’ultime saison, en hommage à la reine. Il a expliqué qu’il avait conçu The Crown "comme une lettre d’amour adressée à la reine". Il ne parle pas de Charles III.