"The Crown", saison 5 : le temps du divorce

La 5e saison de la série britannique "The Crown" s'attache à un temps récent et sombre : les années 90, lorsque Charles et Diana divorcent et que la monarchie commence à déplaire au peuple. Une saison crépusculaire qui, pour une fois, assume d'être une fiction romancée, à partir du 9 novembre sur Netflix.

Années 90. Rien ne va plus. John Major succède à Margaret Thatcher. Le couple princier, Charles et Lady Di bat de l’aile et va bientôt divorcer. La reine Elizabeth essaie de sauver la face. Les sondages indiquent que les Britanniques se détournent de la monarchie. Hong Kong est rendu aux Chinois. Symbole qui traverse toute cette 5e saison : le yacht royal, Le Britannia, n’est plus en état de marche, et le gouvernement ne veut pas payer pour ses réparations.

La 5e saison de The Crown est crépusculaire. Comme toujours, on change de casting. C’est désormais Imelda Staunton qui incarne désormais la reine vieillissante, et Dominic West le prince Charles. Un rôle délicat.

"C'est intimidant, raconte Dominic West, parce que tout le monde sait à quoi il ressemble, comment il parle et comment il bouge. Je dois donc, d'une certaine manière, capturer ce que les gens connaissent de lui. Je dois surmonter le fait que je ne lui ressemble pas. Mon travail commence par la voix.

On m’a conseillé de ne pas ouvrir la bouche, de garder les dents fermées, car il n'ouvre pas la bouche. Il est en fait quelqu'un de très conscient, il n’est pas très détendu en public. Aussi, il a de gros doigts, et il montre beaucoup, du doigt. La plupart du temps, il montre du doigt les gens dans la foule, pour qu’ils se sentent un peu spéciaux."

Olivia Williams incarne pour sa part Camilla Parker Bowles. Elle aussi a dû rentrer dans le personnage.



"C’était vraiment important de trouver ce qui était joyeux chez elle, et ce que Charles aimait chez elle. Pour moi, il est devenu clair que ce qui les unit, c’est leur sens de l'humour. Si vous les regardez ensemble, ils sont généralement en train de sourire ou de rire à des blagues privées."

Une saison où l’on découvre aussi Dodi Al-Fayed avant sa rencontre avec Lady Di, qui montre le désespoir dans lequel plonge la princesse, et l’impatience du prince Charles.

"Un thème de la saison 5 pour Charles, précise Dominic West, c’est : quand sera-t-il roi ? Sera-t-il un bon roi ? Devrait-il être autorisé à être roi ? Est-ce qu’on ne devrait pas sauter son tour et passer directement d’Elizabeth à William ? Toutes ces choses."

Cette fois, Netflix indique clairement que la série est une fiction. Elle est disponible à partir du 9 novembre sur Netflix.