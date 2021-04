Mort du prince Philip : "Il incarnait l'élégance britannique et le panache", salue Emmanuel Macron

Le président Emmanuel Macron a de nouveau rendu hommage samedi 10 avril à la mémoire du Prince Philip, rappelant que l'époux de la reine Elizabeth II, mort la veille, avait été "familier de notre pays". "Le Prince Philip était familier de notre pays pour y avoir vécu dans sa jeunesse et pour y être venu souvent en déplacement, jusqu'en 2014 à l'occasion du 70e anniversaire du Débarquement en Normandie", écrit le chef de l'Etat dans un communiqué.

"Pour nombre de nos compatriotes", poursuit-il, "il incarnait l'élégance britannique et le panache. Croix de guerre française pour sa participation à la Seconde Guerre mondiale, Grand-Croix de l'Ordre national de la Légion d'honneur, il savait le prix payé par nos deux pays, alliés et frères dans le combat pour la liberté. Nos forces armées lui étaient profondément reconnaissantes de son amitié et de son soutien."

Le duc d'Edimbourg, mort à quelques semaines de son centième anniversaire, avait également passé plusieurs années pensionnaire près de Paris pendant une enfance agitée et loin de ses parents entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.