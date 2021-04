Mort du prince Philip : Harry et William rendent hommage à leur grand-père

Ils pleurent leur grand-père. Les princes William et Harry ont rendu hommage, lundi 12 avril, au prince Philip, mort vendredi. Après les prises de parole des enfants du prince durant le week-end, les deux frères aux relations distendues ont à leur tour salué publiquement la mémoire du disparu, mort "paisiblement" à 99 ans au château de Windsor, à l'ouest de Londres. "Le siècle de vie de mon grand-père a été défini par le service, à son pays et au Commonwealth, à son épouse et reine, et à notre famille", a salué le prince William, l'aîné des petits-enfants de la reine Elizabeth et du prince Philip.

"Mon grand-père était un homme extraordinaire et faisait partie d'une génération extraordinaire", a poursuivi William, deuxième dans l'ordre de succession au trône, ajoutant que son épouse Kate et lui continueront "à faire ce qu'il aurait voulu : soutenir la reine dans les années à venir".

"My grandfather was an extraordinary man and part of an extraordinary generation."



A message from The Duke of Cambridge following the death of The Duke of Edinburgh: https://t.co/lVCSPrG7uG pic.twitter.com/atiB8djxPO