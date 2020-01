Le prince Harry et Meghan Markle ont renoncé à leurs titres royaux

Moins de deux ans après leur mariage princier, qui devait apporter un vent de fraîcheur à la monarchie, le conte de fées a livré son épilogue à Buckingham Palace. À leur demande, Meghan et Harry ne représenteront plus la reine et renoncent à leurs titres royaux dix jours après avoir fait vœu d'indépendance. C'est Elizabeth II qui en a fait l'annonce samedi 18 janvier, dans une déclaration très personnelle et pleine d'empathie.

"Construire une nouvelle vie paisible et joyeuse"

"Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille", est-il écrit dans le communiqué de la reine. Et d'ajouter que "c'est l'espoir de toute ma famille que l'accord d'aujourd'hui leur permette de commencer à construire une nouvelle vie paisible et joyeuse". Un choix que les sujets de Sa Majesté ou les touristes disent comprendre. "S'ils veulent vivre leur vie, ils doivent pouvoir le faire", confirme une Britannique.

Le JT

Les autres sujets du JT