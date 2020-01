La reine Elizabeth annonce un accord avec Harry et Meghan, qui abandonneront leurs titres royaux "au printemps"

Comme prévu, le prince Harry et son épouse renoncent à leur titre d'altesse royale. Ils ne recevront plus non plus de fonds publics, et rembourseront les travaux de leur demeure britannique.

La reine Elizabeth, Meghan Markle et le prince Harry le 10 juillet 2018, à Londres, lors d'une cérémonie pour le centenaire de la Royal Air Force. (TOLGA AKMEN / AFP)