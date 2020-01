Famille royale : Meghan et Harry ont le soutien de la reine

Après l'organisation d'une réunion, la reine a tranché. Elizabeth II a acté le fait que Meghan et Harry veuillent prendre leurs distances avec la famille royale. "Il faut y voir une volonté d'apaiser la situation. Elle acte le fait que Meghan et Harry vont vivre à mi-temps entre le Canada et le Royaume-Uni. Elle affiche aussi un certain message de fermeté", explique le journaliste Arnaud Comte, en duplex depuis Sandringham (Royaume-Uni).

La reine comprend le choix d'Harry et Meghan

La reine regrette que Meghan et Harry quittent le premier cercle de la famille royale. "Mais elle dit comprendre leur choix. Elle souhaite que la situation contractuelle soit réglée au plus vite pour éviter que la crise ne s'éternise et que cela nuise à l'image de la monarchie. Dans ce communiqué, elle n'emploie pas le titre de Meghan et Harry, duc et duchesse de Sussex, mais leurs prénoms. Certains y voient déjà une façon d'acter le fait qu'ils ne font plus vraiment partie de la famille royale", précise Arnaud Comte.

