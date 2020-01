La reine "soutient" Harry et Meghan dans leur choix de prendre leur indépendance vis-à-vis de la famille royale et annonce une "période de transition"

A l'issue d'une réunion de crise organisée après l'annonce par le couple princier de sa mise en retrait volontaire des activités de la famille royale, la souveraine a déclaré "comprendre leur souhait de vivre une vie plus indépendante".

La famille royale a lavé son linge sale dans le secret de sa résidence de Sandrigham (est de l'Angleterre). A l'issue d'une réunion de famille exceptionnelle, lundi 13 janvier, la reine Elizabeth II a publié un communiqué dans lequel elle apporte son soutien à son petit-fils, le prince Harry, lequel a décidé de se mettre en retrait de la famille royale britannique avec son épouse, l'actrice américaine Meghan Markle, duchesse de Sussex.

"Nous soutenons Harry et Meghan dans leur volonté de créer une nouvelle vie qui convient à leur jeune famille. Bien que nous aurions préféré qu'ils demeurent à plein temps des membres actifs de la famille royale, nous respectons et comprenons leur désir de vivre de façon plus indépendante, tout en restant des membres estimés de ma famille", a écrit la souveraine de 93 ans.

Statement from the Queen pic.twitter.com/FtgkiIkgzs — Richard Palmer (@RoyalReporter) January 13, 2020

Une période de transition

La reine Elizabeth II et la famille royale se sont ainsi accordés sur une "période de transition" permettant au prince Harry, sixième dans l'ordre de succession au trône, et à son épouse, de vivre alternativement au Royaume-Uni et au Canada, détaille ce communiqué. Le couple avait annoncé mercredi son souhait de gagner son "indépendance financière" et de vivre une partie de l'année en Amérique du Nord, sans totalement tourner le dos à la monarchie.

Enfin, la reine a demandé que les décisions finales soient trouvées "dans les jours qui viennent", soulignant qu'il restait "du travail à accomplir" sur ces questions "complexes", est-il précisé.