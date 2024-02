Cancer de Charles III : les journaux britanniques sous le choc après l'annonce de la maladie du roi

Inquiétude au Royaume-Uni. La santé du roi Charles III fait à nouveau la une des journaux britanniques après l'annonce du palais de Buckingham, lundi 5 février, du cancer dont souffre le monarque. La maladie a été identifiée après une intervention fin janvier "pour une hypertrophie bénigne de la prostate", assure le communiqué du palais.

Les journaux britanniques ont très majoritairement fait leur une sur l'état de santé du roi, mardi Les tabloïds, toujours très réactifs quand il s'agit de la famille royale, mettent une photo Charles III en pleine page : "J'ai un cancer", lui font dire The Sun et The Daily Star.

On tomorrow's front page: King Charles diagnosed with cancer that was spotted during prostate op as he cancels all public duties https://t.co/NufBajF2Dt pic.twitter.com/CKCJzwJYuU — The Sun (@TheSun) February 5, 2024

The Mirror, lui, titre sur "le choc" après l'annonce de lundi. Les trois tabloïds affirment que le prince Harry, fils cadet du roi, installé en Californie et en froid avec sa famille, a fait savoir qu'il comptait rentrer au Royaume-Uni pour voir son père. Selon les médias britanniques, il viendra seul, sans son épouse Meghan et leurs deux enfants, Archie et Lilibet, comme lors du couronnement du successeur d'Elizabeth II.

Le Daily Express rapporte également que le père a parlé à son fils. "Serait-ce le début d'une réconciliation royale réconfortante ?", se demande le tabloïd.

Tuesday's front page: King starts treatment for cancer#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/vhqy4Bg6gZ — Daily Express (@Daily_Express) February 5, 2024

Les journaux plus "sérieux" ont aussi choisi de faire leur une sur le roi d'Angleterre. The Times et The Daily Telegraph titrent sobrement "Le roi a un cancer" avec la même photo de Charles III. Il est rappelé que le souverain a commencé son traitement et qu'il reste "entièrement positif" concernant sa guérison.

La une du quotidien britannique "The Times" du mardi 6 février 2023. (The Times)

"En se montrant aussi honnête avec le public au sujet du diagnostic de cancer de Charles III, le palais de Buckingham rompt avec le protocole royal", poursuit The Times. Le quotidien souligne que "par le passé, il y a toujours eu une grande réticence à discuter des questions de santé privée – et si les membres de la famille royale ont souffert d'un cancer, leurs sujets n'en ont jamais été informés".

La une du quotidien britannique "The Daily Telegraph" du mardi 6 février 2024. (The Daily Telegraph)

Même le Financial Times, institution de la presse économique outre-Manche, a choisi de mettre en une la maladie du roi Charles III. Ce dernier se "met en retrait", précise le journal.

La une du quotidien britannique "Financial Times" du mardi 6 février 2024. (Financial Times)

A 75 ans, Charles III est devenu roi il y a un peu plus d'un an à peine, et doit désormais se mettre momentanément. Cependant, "il continuera à assumer son rôle constitutionnel de chef d’État, y compris la paperasserie (…) et ses réunions privées", rassure The Guardian, qui est le seul quotidien à ne pas avoir mis une photo du roi en une, tout en réservant sur sa première page deux colonnes à la nouvelle de sa maladie. Le quotidien de gauche, connu pour ses positions critiques vis-à-vis de la monarchie, a plutôt préféré une image de la chanteuse américaine Taylor Swift, grande gagnante des Grammy Awards, dimanche aux Etats-Unis.

La une du quotidien britannique "The Guardian" du mardi 6 février 2024. (The Guardian)

"Ses audiences hebdomadaires avec le Premier ministre Rishi Sunak se poursuivront et se dérouleront en personne, à moins que les médecins ne lui conseillent de limiter ces contacts", complète la chaîne BBC.