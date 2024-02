Le record de Taylor Swift, la surprise Céline Dion, la polémique Jay-Z... Ce qu'il faut retenir des Grammy Awards 2024

Taylor Swift est bien la reine de la pop. Après une année record grâce à sa tournée phénoménale, la chanteuse de 33 ans a triomphé sur la scène de la Crypto Arena, à Los Angeles, lors de la 66e édition des Grammy Awards, dimanche 4 février. Elle a reçu des mains de Céline Dion le prestigieux prix de l'album de l'année pour la quatrième fois de sa carrière.

Taylor Swift est le symbole d'une année où les artistes féminines ont été largement récompensées, à l'image des popstars Miley Cyrus, Billie Eilish ou de la chanteuse R&B SZA. Les hommes, eux aussi, ont fait parler d'eux, mais pas forcément pour de bonnes raisons, à l'instar des rappeurs Jay-Z et Killer Mike. Franceinfo vous résume ce qu'il faut retenir de la soirée des récompenses musicales américaines.

Taylor Swift entre dans l'histoire

L'artiste américaine est devenue la première, hommes et femmes confondus, à remporter une quatrième fois le prix de l'album de l'année, pour Midnights. Elle entre ainsi au panthéon de la cérémonie comme l'artiste la plus récompensée pour ses albums, devant Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon. "J'aimerais vous dire que c'est le meilleur moment de ma vie, mais je me sens aussi heureuse quand je termine une chanson, a-t-elle déclaré. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de faire ce que j'aime tant ! Je suis époustouflée !"

Également récompensée par le Grammy du meilleur album pop, Taylor Swift a profité de la soirée pour réaliser un gros coup marketing en annonçant la sortie d'un nouvel album le 19 avril : The Tortured Poets Department. Elle confirme son statut de reine de la pop, après avoir été choisie comme personnalité de l'année 2023 par le magazine Time. Sa tournée, Eras Tour, a rencontré un succès phénoménal. Elle a généré plus d'un milliard de dollars de recettes en 60 dates l'an dernier, un montant jamais vu dans l'histoire de la musique.

Céline Dion fait une visite surprise

Diminuée par une pathologie neurologique rare, le syndrome de la personne raide, Céline Dion a fait une brève apparition surprise pour remettre la récompense la plus prestigieuse de la soirée à Taylor Swift. "Quand je dis que je suis contente d'être là, je le pense vraiment, de tout mon cœur", a-t-elle lancé. "Ceux qui ont eu la chance d'assister aux Grammy Awards ne devraient jamais considérer comme acquis l'immense amour et la joie que la musique apporte à nos vies et aux gens du monde entier", a poursuivi celle qui a été longuement ovationnée à son arrivée sur scène.

Celine Dion makes a surprise appearance to present Album of the Year at the 2024 #Grammys

La star québécoise, seize fois nommée aux Grammy (cinq victoires) n'est plus montée sur scène depuis un concert à Newark, dans la banlieue de New York, en mars 2020. Au printemps 2023, elle avait annulé tous ses concerts prévus jusqu'en avril 2024. Il y a quelques jours, Amazon Prime Video a annoncé la sortie prochaine d'un documentaire sur la chanteuse de 55 ans, I Am : Céline Dion, dans lequel elle veut "sensibiliser" sur sa maladie.

Jay-Z provoque un léger malaise

Sean Carter, alias Jay-Z, n'a pas humilié Taylor Swift comme Kanye West lors des MTV Video Music Awards en 2009, mais il a tout de même jeté un froid en rappelant que les Grammy Awards n'ont jamais récompensé sa femme Beyoncé dans la catégorie reine, celle de l'album de l'année. Une incongruité selon lui, car "Queen B" est l'artiste la plus récompensée de l'histoire de la cérémonie, avec 32 trophées. "Réfléchissez à ça : plus grand nombre de Grammy, pas une fois album de l'année, quelque chose cloche", a-t-il lancé, sa femme présente dans la salle.

Blue Ivy joins Jay-Z on-stage to accept the Dr. Dre Global Impact Award at the 2024 #Grammys

Beyoncé était devenue l'an dernier l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards, mais le prix de l'album de l'année lui avait échappé au profit de la popstar britannique Harry Styles. En 2017, la Recording Academy l'avait également snobée pour lui préférer Adele, nourrissant les critiques contre le manque de diversité des Grammy Awards.

Les femmes dominent la soirée

"Pouvons-nous savourer une seconde le fait que les femmes ont dominé la musique cette année ?", a lâché l'humoriste sud-africain Trevor Noah en lançant la soirée. Une déclaration confirmée lors de la cérémonie puisque les artistes féminines se sont taillé la part du lion lors de cette 66e édition des Grammy. Outre le triomphe de Taylor Swift, Miley Cyrus a remporté la récompense de l'enregistrement de l'année pour son tube Flowers, dont elle a livré une version endiablée sur scène. "Ce prix est extraordinaire, mais j'espère vraiment qu'il ne changera rien parce que ma vie était belle hier", a réagi la chanteuse de 31 ans en recevant cette récompense qui salue la qualité globale d'un titre.

"Why are you acting like you don't know this song?" - Miley Cyrus during her performance of "Flowers" at the 2024 #Grammys

Billie Eilish a, elle, raflé le prix de la chanson de l'année pour sa balade mélancolique What Was I Made For ?, titre phare de la bande originale du film Barbie. "C'est dingue", a réagi la star de 22 ans, en acceptant avec son frère, Finneas O'Connell, ce prix qui récompense les auteurs-compositeurs. "Merci à Greta Gerwig d'avoir réalisé le meilleur film de l'année", a-t-elle lancé.

La chanteuse SZA est de son côté repartie avec trois statuettes pour la chanson R&B de l'année, Snooze, l'album de R&B de l'année, SOS, et celui du meilleur duo/groupe de l'année, avec Ghost in the machine, en collaboration avec Phoebe Bridgers.

Le rappeur Killer Mike arrêté

Soirée très contrastée pour le rappeur Killer Mike. Il a été le grand vainqueur dans la catégorie rap avec trois Grammy Awards, dont le meilleur album de rap, Michael, la meilleure chanson rap et meilleure performance rap, Scientists & Engineers, avec André 3000, du duo Outkast, Future et Eryn Allen Kane. Ces prix ont été remis lors de la pré-soirée, avant son arrestation par la police.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for "Scientists & Engineers," Best Rap Album for Michael) "Free Mike" someone shouts as he walks past.

Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux le montrant avec les menottes aux poignets, escorté par la police dans les couloirs de la Crypto Arena. Selon le New York Times, son interpellation est liée à une altercation physique. Sur le réseau social X, la police de Los Angeles a assuré qu'il était poursuivi pour "coups et blessures" mais qu'il a été relâché.

Le palmarès complet de l'édition 2024 :

Album de l'année : Midnights, de Taylor Swift

Enregistrement de l'année : Flowers, de Miley Cyrus

Chanson de l'année : What Was I Made For ? (du film Barbie), de Billie Eilish et Finneas O'Connell

Révélation de l'année : Victoria Monét

Album rap de l'année : Michael, de Killer Mike

Album R&B progressif de l'année : SOS, de SZA

Album R&B de l'année : Jaguar II, de Victoria Monét

Album rock de l'année : This is Why, de Paramore

Album pop de l'année : Midnights, de Taylor Swift

Album musique du monde de l'année : This Moment, de Shakti

Album dance/electro de l'année : Actual Life 3, de Fred Again

Album country de l'année : Bell Bottom Country, de Lainey Wilson

Producteur de l'année : Jack Antonoff

Duo/groupe pop de l'année : Ghost in the Machine, de SZA et Phoebe Bridgers

Chanson R&B de l'année : Snooze, de SZA

Chanson rap de l'année : Scientists & engineers, de Killer Mike et Andre 3000, Future et Eryn Allen Kane

Chanson rock de l'année : Not strong enough, de Julien Baker, Phoebe Bridgers et Lucy Dacus

Performance metal de l'année : 72 Seasons, de Metallica