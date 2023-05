Céline Dion annule tous ses concerts en Europe jusqu'en avril 2024 pour des raisons de santé

L'artiste, atteinte d'une pathologie neurologique rare, avait déjà annoncé en décembre qu'elle annulait ou reportait les concerts prévus en Europe entre février et juillet 2023.

Pour des raisons de santé, la chanteuse canadienne Céline Dion annule une quarantaine de concerts prévus en Europe jusqu'en avril 2024, ont annoncé vendredi 26 mai les organisateurs de sa tournée "Courage World Tour", dans un communiqué transmis à l'AFP.

La star québecoise, atteinte du "Stiff-Person Syndrom" (syndrome de la personne raide, SPR), une pathologie neurologique rare contre laquelle elle "poursuit son traitement", avait déjà annoncé en décembre qu'elle annulait ou reportait les concerts prévus en Europe entre février et juillet 2023. "Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours à plusieurs niveaux. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais", avait-elle alors expliqué.

"Je suis tellement désolée de vous décevoir encore une fois. Je travaille très fort pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être exigeantes et difficiles, même quand on est à 100%, confie l'artiste sur son compte Instagram. Ce serait injuste envers vous de reporter les concerts une fois de plus, et bien que cela me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler maintenant, jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène". "Je veux que vous sachiez que je n'abandonne pas... et que surtout, j'ai très hâte de vous revoir !", ajoute-t-elle.

Sur le compte Instagram de l'artiste, il est précisé que "les billets achetés pour les dates annulées seront remboursés au point de vente d'origine". "Pour toute question concernant les billets, les détenteurs de billets doivent s'adresser à leur point de vente d'origine", est-il également précisé.