Grammy Awards : le rappeur Killer Mike arrêté et menotté en marge de la cérémonie

L'interpellation après la consécration. Alors qu'il venait de se voir décerner trois prix aux Grammy Awards, la plus prestigieuse cérémonie du monde de la musique, dimanche 4 février à Los Angeles (Etats-Unis), le rappeur américain Killer Mike a été arrêté par la police dans l'enceinte de la Crypto.com Arena, où se déroulait la remise de prix. Il a été filmé menottes aux poignets par un journaliste de Hollywood Reporter, qui a posté la vidéo sur le réseau social X.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8