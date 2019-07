Vincent Lambert a été inhumé en Meurthe-et-Moselle

Tous les membres de cette famille profondément divisée sur le sort de Vincent Lambert étaient présents aux funérailles.

Une famille profondément divisée, mais unie dans le deuil. Les obsèques de Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif pendant près de onze ans mort jeudi à Reims après une semaine d'arrêt des traitements, ont eu lieu samedi 13 juillet au matin matin à Longwy (Meurthe-et-Moselle) dans l'intimité familiale, a indiqué sa famille.



La cérémonie religieuse s'est déroulée en l'église Saint-Dagobert dans la matinée, et a été suivie de l'inhumation. Tous les membres de cette famille, qui se sont pourtant vivement opposés sur le sort de Vincent Lambert, étaient présents aux funérailles, a-t-on précisé.

Son corps avait été restitué discrètement vendredi en fin d'après-midi dans cette ville de l'est de la France à sa veuve et tutrice, Rachel Lambert, et le permis d'inhumer délivré.

Les résultats de l'autopsie communiqués ultérieurement

C'est à l'hôpital de Longwy que Vincent et Rachel Lambert, tous deux infirmiers, s'étaient rencontrés, Rachel étant originaire de cette ville proche de la frontière belge.

Jeudi, le procureur de la République de Reims Matthieu Bourrette avait indiqué avoir ouvert une enquête en "recherche des causes de la mort" pour vérifier que l'arrêt des traitements de cet ancien infirmier de 42 ans, victime d'un accident de la route en 2008, était conforme à la loi. Dans ce cadre, son corps a été autopsié vendredi à Paris avant d'être remis à Rachel Lambert. Les résultats de l'enquête seront connus et communiqués ultérieurement.