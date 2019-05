GRAND FORMAT. Comment le sort de Vincent Lambert a déchiré sa famille

Qui est Vincent Lambert, désormais silencieux dans une chambre d'hôpital ? "Un jeune homme introverti, émotif, aimant les sensations fortes et multipliant les conduites à risque", se souvient Marie-Geneviève Lambert, 60 ans, sa demi-sœur de 17 ans son aînée. "Un écorché vif, sensible et discret", complète Marie, 38 ans, sa plus jeune sœur. "Pour échapper au côté anxiogène de la famille, on avait tous les deux développé un humour très noir", dépeint son neveu François, qui se sentait "proche" de cet oncle de quatre ans son aîné, "aimant les Pink Floyd et le rock expérimental".

Au sein d'une fratrie recomposée de neuf enfants, Vincent occupe une place singulière : celle du premier enfant du couple formé par Pierre et Viviane Lambert. Lorsque Vincent est né, ces fervents catholiques étaient encore mariés chacun de leur côté, avec des enfants d'un premier lit. "Il a été élevé par le premier mari de ma mère, puis, reconnu en 1982 par son père biologique Pierre Lambert, comme moi et ma sœur", explique encore Marie. A l'âge de six ans, Vincent Philippon est donc devenu Vincent Lambert.