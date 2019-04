Le Conseil d'Etat valide à nouveau l'arrêt des soins de Vincent Lambert

La plus haute juridiction administrative a estimé que la décision collégiale d'arrêt des soins, prise le 9 avril 2018 par le CHU de Reims et contestée par les parents du patient, était légale.

C'est une énième étape de ce feuilleton judiciaire qui est devenu emblématique de la fin de vie en France : le Conseil d'Etat a validé, dans une décision rendue mercredi 24 avril, l'arrêt des soins de Vincent Lambert, en état végétatif depuis un accident de la route en 2008. La plus haute juridiction administrative a estimé que la décision collégiale d'arrêt des soins, prise le 9 avril 2018 par le CHU de Reims et contestée par les parents du patient, était légale. Cela valide une décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en janvier, pour qui "le maintien des soins et traitements" de Vincent Lambert constitue "une obstination déraisonnable", clé de voûte de la loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie.