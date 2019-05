"C'est de l'euthanasie déguisée. Il n'est pas en fin de vie" : le témoignage de la mère de Vincent Lambert

Près de 200 personnes étaient rassemblées dimanche après-midi devant le CHU de Reims pour protester contre l'arrêt des traitements de Vincent Lambert, programmé à partir de lundi. "On se battra encore, nous ne le tuerons pas", a clamé sa mère, Viviane Lambert.

L'arrêt des soins de Vincent Lambert doit commencer dès ce lundi 20 mai. Ses parents s'y opposent et ont appelé à une manifestation devant le CHU de Reims où leur fils est hospitalisé. Environ 200 personnes y ont participé. "Ils sont en train de le tuer. C'est de l'euthanasie déguisée", a clamé sa mère, Viviane Lambert.

Vincent n'est pas en fin de vie. Il n'est pas sous obstination déraisonnable. Il vit à côté de nous. Il a des réactions.Viviane Lambert, la mère de Vincent Lambertà franceinfo

Tétraplégique et en état végétatif depuis un accident de la route en 2008, Vincent Lambert "tourne la tête" affirme sa mère. "J'ai des tas de vidéos, personne ne veut les voir. Personne. La France régresse mais Vincent résiste", a-t-elle ajouté.

La mère de Vincent Lambert demande le transfert de son fils dans des unités spécialisées : "Il est enfermé à clé dans le couloir de la mort. Je n'en peux plus.", a-t-elle confié au micro de franceinfo.

On se battra encore, nous ne le tuerons pas. Ils sont en train de le tuer. C'est de l'euthanasie déguisée.Viviane Lambert, la mère de Vincent Lambertà franceinfo

La décision d'arrêter les traitements de Vincent Lambert est au cœur d'une bataille judiciaire depuis 2013 qui oppose deux parties de la famille : d'un côté, les parents, un frère et une soeur qui sont contre l'arrêt des soins de Vincent ; de l'autre, son épouse Rachel, son neveu François et six frères et soeurs. Ces derniers veulent mettre fin à ce qu'ils qualifient d'"acharnement thérapeutique".

On est partis trois jours, on est revenus il pleurait quand il nous a reconnu. C'est horrible. Vincent vivra j'en suis sûre. Je suis sa maman, j'ai le droit de le défendre.Viviane Lambertà franceinfo

Sur franceinfo, la psychologue Marie De Hennezel se dit également "choquée" par le traitement de cette affaire et estime "qu'il y a des choses justes dans ce que dit Madame Lambert". La psychologue a d'ailleurs pu voir l'une des vidéos évoquées par Viviane Lambert : "Moi j'en ai vu une et je vois que Vincent Lambert est pauci-relationnel. Il a une relation même si elle est infime", a-t-elle déclaré.

Vincent Lambert n'est pas en fin de vie, il est gravement cérébro-lésé.Marie De Hennezel, psychologueà franceinfo

"On sait très peu de choses sur le coma", a ajouté la psychologue, qui fait référence à cette Emiratie sortie du coma après 27 ans. Victime d'un grave accident de la circulation, Mounira Omar, alors âgée de 32 ans à l'époque, avait sombré dans un coma profond. Aucun patient ne se réveille d'un coma "classique" après une telle durée, avait précisé le Dr Friedemann Müller, son médecin traitant. En effet, peu de temps avant son réveil en mai 2018, la patiente était dans un "coma éveillé" avec un "état de conscience minimale". Son médecin avait précisé qu'elle pouvait "regarder quelque chose brièvement, et clairement réagir en voyant le visage de son fils".

Viviane Lambert en appelle à Emmanuel Macron : "Il peut faire quelque chose. Qu'il arrête tout ça, il peut le faire. Madame Buzyn aussi. Tout le monde dit des mensonges sur la situation de Vincent. Il y a de la calomnie."