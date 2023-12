Santé : un projet de loi pour améliorer les soins des patients en fin de vie

M-P. Samitier, C. Metairon, S. Lacombe

Le projet de loi sur la fin de vie sera présenté au courant du mois de février, a annoncé la ministre déléguée aux Professions de santé, samedi 9 décembre. Un rapport préconise une quinzaine de mesures, relatives notamment à l’accompagnement et aux soins palliatifs.

Pour les patients en fin de vie, il s’agit d’un nouveau modèle de prise en charge, dans le cadre d’une stratégie pour les 10 prochaines années. On ne parlera plus de soins palliatifs mais de soins d’accompagnement, conformément au rapport dévoilé samedi 9 décembre, et remis à la ministre Agnès Firmin-Le Bodo.

Des maisons d’accompagnement

Parmi les priorités, le rapport prévoit la création de maisons d’accompagnement. Ce seront des lieux intermédiaires, moins médicalisés que les services hospitaliers de soins palliatifs. Ils seront destinés aux personnes trop faibles et dans l’incapacité de rester à domicile. "Parfois le domicile ce n’est plus possible, mais l’hôpital ce n’est pas encore tout à fait nécessaire", commente la ministre des Professions de santé. Ce nouveau modèle devrait être opérationnel dès 2025.