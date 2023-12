Santé : Jonathan Denis, président de l’ADMD, préconise "une infusion de la culture palliative dans tout le domaine médical"

Invité du 19/20 info de franceinfo, samedi 9 décembre, Jonathan Denis, président de l'ADMD, commente l'annonce du nouveau projet de loi sur la fin de vie, qui sera présenté au mois de février.

Un nouveau projet de loi sur la fin de vie sera présenté en février 2024. Il s’agit d’un nouveau modèle de prise en charge, qui ne répondra plus à l’appellation de "soins palliatifs" mais de "soins d’accompagnement".

Une bonne chose pour Jonathan Denis, président de l’Association pour le Droit de Mourir dans la dignité (ADMD), qui regrette néanmoins le temps perdu. "Chaque matin, on nous dit que ce projet est pour bientôt. (…) Je pense qu’il faut maintenant qu’Emmanuel Macron lâche du lest et permette aux parlementaires de se saisir de cette question", indique-t-il.

Qui pour gérer les maisons de fin de vie ?

Jonathan Denis souligne l’attente "de millions de Français" à propos d’une "ouverture du champ des possibles dans l’accompagnement en fin de vie". Il estime également qu’il est important de pouvoir "accompagner les demandes d’aide active à mourir".

Jonathan Denis approuve la création de maisons de fin de vie, mais là encore, des interrogations subsistent : "Est-ce que ça va être géré par le privé ou le public ? Il va falloir former des soignants, et nous avons encore 20 départements sans unité de soins palliatifs pour accompagner les plus complexes". Selon lui, la priorité est de "permettre une infusion de la culture palliative dans tout le domaine médical".