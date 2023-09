Santé : Marina Carrère d'Encausse s'engage pour la dépénalisation de l'euthanasie en France

Durée de la vidéo : 3 min

La journaliste et médecin partage la vie d'un homme souffrant de la maladie de Charcot, qui se sait condamné à courte échéance. Réalisatrice d'un documentaire dans le sujet, elle témoigne dans le 20 Heures, mardi 12 septembre, pour défendre le droit de chacun à choisir le moment de partir.

Le compagnon de Marine Carrère d'Encausse est atteint d'une maladie incurable. La journaliste et médecin témoigne, mardi 12 septembre, au 20 heures de France 2 de son quotidien qu'elle raconte dans un documentaire qu'elle vient de réaliser. Marine Carrère d'Encausse s'engage pour que son mari, comme tous les Français, puisse choisir à l'avenir le moment de sa mort, pour que l'euthanasie soit dépénalisée en France. Selon elle, mourir dans la dignité, "c'est mourir comme on le souhaite, quand on considère que la vie ne vaut plus d'être vécue".

"Un acte digne"

"Parce qu'ils sont totalement dépendants de personnes et qu'ils n'ont plus aucune joie, aucun plaisir dans l'existence, puisque tout est assisté par des machines, et qu'il n'y a aucune possibilité d'évolution. Dans ce cas-là, le geste d'aide à mourir devient un acte digne", estime la médecin. Son compagnon, atteint de la maladie de Charcot, désire "avoir le choix, si possible de manière légale, de pouvoir faire exactement comme il a envie, sans risquer qu'un médecin puisse être inquiété, sans être obligé non plus de s'exiler dans un autre pays", confie Marine Carrère d'Encausse.

Son documentaire "Fin de vie : pour que tu aies le choix" sera diffusé le 26 septembre sur France 5. Le projet de loi autorisant "l'aide active à mourir" pourrait être présenté quelques jours plus tôt, avant d'être examiné à l'Assemblée nationale en début d'année 2024.