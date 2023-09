Libye : pourquoi la tempête est-elle aussi dévastatrice ?

Durée de la vidéo : 1 min

Selon les autorités libyennes, les pluies ont été si intenses que deux barrages ont sauté dans la nuit de dimanche à lundi. La ville de Derna est, ce mardi 12 septembre, sous les eaux et est coupée du monde. Comment expliquer de tels dégâts ?

L'équivalent d'un an de pluie est tombé en une nuit. La Libye a subi de plein fouet les effets d'un phénomène météo très violent. Il s'agit du "medicane", la contraction de "Méditerranée" et "hurricane", ouragan en anglais. Pour trouver l'origine de ces précipitations intenses, il faut remonter quelques jours en arrière. En Grèce, une tempête nommée Daniel fait 15 morts et cause des inondations dans le nord du pays.

Des phénomènes plus intenses

Puis, la dépression continue sa route vers l'ouest et la mer Méditerranée. En se roulant sur eux-mêmes, les vents favorisent l'apparition d'un œil, et donc d'un cyclone. Pour qu'un tel phénomène se produise, il faut une mer chaude, au 20 °C jusqu'à 50 mètres de profondeur, un air très humide et une perturbation comme la tempête Daniel. L'air froid et la mer chaude crée un cyclone. Les vents peuvent atteindre 160 km/h. Avec le réchauffement climatique, ces phénomènes sont plus intenses.

