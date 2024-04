Santé : 1,1 milliard d’euros sur dix ans pour les soins palliatifs Durée de la vidéo : 1 min Santé : 1,1 milliard d’euros sur dix ans pour les soins palliatifs Santé : 1,1 milliard d’euros sur dix ans pour les soins palliatifs (franceinfo) Article rédigé par franceinfo France Télévisions 23h info franceinfo

La ministre de la Santé s’apprête à présenter un plan pour mieux soigner et accompagner les personnes atteintes de maladies incurables. Un plan d’1,1 milliard d’euros sur dix ans, des soins d’accompagnement et non plus palliatifs, voici ce que prévoit Catherine Vautrin.

Mieux accompagner la fin de vie, c’est l’un des grands objectifs annoncés du quinquennat. Dans les colonnes du Monde, la ministre de la Santé Catherine Vautrin a annoncé le plan du gouvernement avec deux axes principaux : la création de lits supplémentaires dans les unités de soins palliatifs, l’objectif étant de passer de 1 540 à 1 760 lits en France l’an prochain, et l’hospitalisation à domicile avec une augmentation annoncée de 25% du nombre de patients concernés. Un projet présenté en Conseil des ministres mercredi L’ensemble du plan est doté d’un budget supérieur à un milliard d’euros sur dix ans. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la loi "fin de vie" très attendue que la ministre de la Santé doit présenter ce mercredi 10 avril au Conseil des ministres.

