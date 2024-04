Guerre entre Israël et le Hamas : les négociations vont se poursuivre au Caire Durée de la vidéo : 2 min Guerre entre Israël et le Hamas : les négociations vont se poursuivre au Caire Guerre entre Israël et le Hamas : les négociations vont se poursuivre au Caire (franceinfo) Article rédigé par franceinfo France Télévisions 23h info franceinfo

Presque six mois jour pour jour après l’attaque terroriste du Hamas en Israël et le déclenchement de la guerre à Gaza, les négociateurs américains, qataris, israéliens et du Hamas sont attendus, dimanche 7 avril, au Caire (Égypte) pour une énième tentative de négociation de trêve.

L’armée israélienne a annoncé avoir récupéré le corps d’un otage, capturé le 7 octobre dernier lors de l’attaque terroriste du Hamas, à Khan Younès, au sud de la bande de Gaza. Le sort des otages israéliens est l’un des enjeux des négociations prévues ce week-end au Caire (Égypte). Des négociateurs américains, israéliens et du Hamas sont attendus en Égypte pour une énième tentative de négociation de trêve. Une rencontre sur fond de tension entre Joe Biden et Benyamin Netanyahou. Plusieurs rassemblements en Israël Le président des États-Unis a déclaré que la politique américaine à l’encontre de l’État hébreu serait déterminée par les mesures concrètes prises pour protéger les civils palestiniens. Depuis six mois, l’offensive israélienne dans la bande de Gaza ne connaît aucun répit. Plus de 33 000 morts sont recensés par le Hamas et un désastre humanitaire plane avec la majorité des 2,4 millions de Gazaouis menacés de famine. En Israël, des milliers de personnes se rassemblent et exhortent Benyamin Netanyahou de parvenir à un accord pour la libération des otages.

