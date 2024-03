Fin de vie : l'objectif en soins palliatifs est de "doubler l'investissement français dans les dix ans", assure Catherine Vautrin

Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, est l'invitée du 20 Heures, lundi 11 mars. Elle détaille le projet de loi sur l'aide à mourir qui sera présenté.

Un projet de loi sur l'aide à mourir sera débattu à l'Assemblée nationale dès le 27 mai. Il prévoit qu'une personne majeure, pouvant faire preuve de discernement et frappée d'une maladie grave et incurable, puisse demander à bénéficier de l'aide à mourir. Pour cela, il faut que son pronostic vital soit engagé à court ou moyen terme. "On peut imaginer que court terme, on parle de quelques jours ou quelques mois, moyen terme, c'est six à douze mois, ça, c'est la lecture de la Haute autorité de Santé", indique Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, invitée du 20 Heures, lundi 11 mars.

Des soins palliatifs proposés avant la demande d'aide à mourir

Lorsqu'un patient exprimera une demande d'aide à mourir, "la première question qui sera posée, c'est de lui proposer des soins palliatifs", ajoute Catherine Vautrin. Le deuxième volet de ce texte de loi souhaite "mettre en place une stratégie de soins palliatifs, qui aura pour objectif de doubler l'investissement français dans les dix ans", précise la ministre de la Santé. Une fois la demande exprimée, il y a "l'avis collégial de médecins", ajoute Catherine Vautrin.

Le patient pourra demander l'aide de quelqu'un pour se donner la mort. "On peut avoir un personnel soignant qui l'administre, en présence de proches ou pas, ça, c'est une discussion qui doit avoir lieu avec le patient et l'équipe médicale", conclut la ministre de la Santé.