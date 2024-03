Oscar pour "Anatomie d’une chute" : "J’ai explosé en sanglots", confie Justine Triet

La réalisatrice française Justine Triet a confié son émotion, lundi 11 mars, après le sacre de son film "Anatomie d’une chute", récompensé par l’Oscar du meilleur scénario.

Lors de la cérémonie des Oscars, dimanche 10 mars, Justine Triet a décroché le prix du meilleur scénario original pour son film Anatomie d’une chute. Une récompense qui intervient après une Palme d’or au Festival de Cannes, deux Golden Globes et six Césars. Avec beaucoup d’émotion, la réalisatrice de 45 ans est revenue sur cette récompense et ce long-métrage au succès incroyable. "La pression est redescendue. On était extrêmement ému. Quand je suis sorti, j’ai explosé en sanglots, donc beaucoup d’émotions joyeuses", explique-t-elle au JT de 20 Heures.

"Fierté française !"

Lundi 11 mars, Emmanuel Macron a félicité la réalisatrice sur X, anciennement Twitter. "Anatomie d’un triomphe : Palme d’Or, César et Oscar du meilleur scénario original. Félicitations à Justine Triet et à son équipe. Fierté française !", a écrit le président. Même s’il s’est incliné face à Oppenheimer pour l’Oscar du meilleur film, le long-métrage a signé un très beau parcours avec cinq nominations aux Oscars.