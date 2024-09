L'auteur du livre "Les Ogres", qui dénonce la course au profit des géants de la crèche privée, révèle les liens entre la ministre démissionnaire des Solidarités et des Familles et la Fédération française des entreprises de crèches.

Le rôle d'Aurore Bergé pointé du doigt. Dans son livre Les Ogres, qui dénonce les méthodes d'entreprises de crèches privées pour générer des profits au détriment de la santé des bébés, le journaliste Victor Castanet révèle les liens entre la ministre démissionnaire des Solidarités et des Familles et la Fédération française des entreprises de crèches (FFEC). Des collaborateurs d'Aurore Bergé "avaient l'impression de répondre, non pas à l'intérêt général, mais à des intérêts particuliers, poussés par les demandes de la ministre", a expliqué Victor Castanet à franceinfo, mercredi 18 septembre.

"Un certain nombre de collaborateurs se sont inquiétés des liens d'Aurore Bergé avec la FFEC, notamment avec la déléguée générale [Elsa Hervy]", précise le journaliste, déjà auteur du livre Les Fossoyeurs, sur le business des Ehpad. "Ils étaient tellement dégoûtés qu'ils ont décidé de quitter le cabinet. Ils étaient plusieurs à le faire, c'est assez rare que des collaborateurs à ce niveau-là décident de quitter un cabinet", ajoute-t-il.

Dans son livre, Victor Castanet raconte aussi l'existence "d'un pacte de non-agression" passé à l'été 2023 entre la FFEC et Aurore Bergé, alors que deux ouvrages sur le business des crèches privées vont être publiés. "Les règles du jeu étaient simples : les adhérents de la Fédération ne remettent pas en cause la politique gouvernementale et nous [les équipes d'Aurore Bergé], on saura faire preuve de bienveillance à votre égard", détaille l'auteur des Ogres.

"J'ai des enregistrements où on entend des membres de la FFEC se féliciter de copiloter la campagne médiatique d'Aurore Bergé. Ils ont notamment transmis une note à la ministre avant ses interventions, notamment sur BFMTV, et, presque point par point, ça a été repris par la ministre", assure-t-il.