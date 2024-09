Des repas rationnés et des berceaux surbookés. Le modèle low-cost s’est imposé dans les crèches confiées par les mairies aux groupes privés. C’est ce que révèle le nouveau livre-enquête de Victor Castanet, Les Ogres (Flammarion), qui parait mercredi 18 septembre.

Deux ans après le scandale Orpéa, le journaliste consacre cette fois un ouvrage au business qui entoure les plus petits. Il cite notamment le cas d’une crèche d’Aix-en-Provence, gérée par l’un des géants de la petite enfance, Les petits chaperons rouges. Ce groupe a obtenu la gestion des 20 établissements de la ville. Deux salariées que franceinfo a pu rencontrer dénoncent des méthodes low-cost.

Cette auxiliaire de puériculture qui préfère rester anonyme a constaté ces méthodes dès son arrivée dans l’une des crèches Les petits chaperons rouges d’Aix-en-Provence, en délégation de service public. À commencer par les repas distribués aux enfants. "Les directrices avaient pour consigne de faire les commandes de repas a minima, c'est-à-dire que quand on a 15 grands, on va commander 14 voire 13 repas, à chaque fois."

Le principe pour faire des économies, c’est de commander moins, pour anticiper les absences, précise cette éducatrice de jeunes enfants, qui travaille dans une autre crèche aixoise du même groupe. "Il n'y a pas toujours des absents, donc j'ai eu à couper les portions de protéines", raconte-t-elle. Des portions de protéines coupées en deux et des enfants qui rentrent à la maison affamés, raconte l’auxiliaire de puériculture : "Régulièrement, des parents nous disaient : 'il n'a pas mangé hier ? À la maison, il se met devant le frigidaire et il pleure pour manger'."

Des "consignes" pour faire du surbooking

Contacté, le groupe dément. Les salariées affirment, elles, que si les portions manquent encore parfois, la situation s’est améliorée depuis que des parents ont porté plainte l’an passé contre une crèche Les petits chaperons rouges de Vitrolles, la commune voisine. Mais il y a d’autres preuves du low-cost selon elles, comme la stratégie du surbooking. "On a pour consigne d'appeler les familles pour faire du surbooking. Par exemple, on a une section qui accueille dix enfants, on va avoir 12 inscrits. Quand il y a un absent, on appelle les deux inscrits en surbooking", détaille la première auxiliaire. "Ce sont des enfants qui viennent au coup par coup. Il est où le bien-être de l'enfant ?", s'étrangle la seconde.

"C'est scandaleux de mettre des contrats comme ça dans la petite enfance. On ne parle pas de places dans un avion." Une salariée d'une crèche Les petits chaperons rouges à franceinfo

Là encore, le groupe Les petits chaperons rouges réfute toute stratégie de surbooking, et parle "d’accueil occasionnel", "légal" et "contrôlé". Le groupe met aussi en avant la satisfaction des parents dans son enquête annuelle, et celle de la collectivité. Cela fait 15 ans que la mairie d’Aix-en-Provence a confié la gestion de ses 20 crèches municipales aux Petits chaperons rouge. La mairie n’a pas donné suite à nos sollicitations.