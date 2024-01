Régulation des écrans pour les jeunes : qui sont les membres du comité d'experts réunis par Emmanuel Macron ?

Lors de sa conférence de presse à l'Elysée, mardi soir, le chef de l'Etat a appelé à des mesures pour reprendre "le contrôle de nos écrans" et de leur usage par les enfants.

Il s'agit de l'une des mesures annoncées par Emmanuel Macron sur l'éducation, lors de sa conférence de presse à l'Elysée, mardi 16 janvier. Face aux journalistes, le chef de l'Etat a appelé à des mesures visant à reprendre "le contrôle de nos écrans" et de leur utilisation par les enfants. "On a laissé beaucoup de familles sans mode d'emploi. (...) Il faut qu'on ait un consensus scientifique, que les scientifiques commencent à nous donner un plan et qu'on éclaire un débat public, qui viendra ensuite", a-t-il défendu.

Emmanuel Macron a réuni la semaine dernière des experts, dont les premiers travaux doivent être rendus "fin mars" sur le sujet. Sur la base de leurs recommandations, "nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants dans les familles, à la maison comme en classe, parce qu’il en va de l’avenir de nos sociétés et de nos démocraties à l’école". "Il y aura peut-être des interdictions, il y aura peut-être des restrictions" et "peut être aussi des restrictions sur les contenus", a ajouté le chef de l'Etat.

Qui sont les experts réunis par le président sur le sujet ? Auprès de franceinfo, le docteur en épidémiologie et santé publique Jonathan Bernard, chargé de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), confirme la liste rapportée par BFMTV, mercredi après-midi. Voici les neuf autres participants à cette commission :

• Amine Benyamina, chef du département de psychiatrie et d’addictologie de l’Hôpital Universitaire Paul-Brousse, qui copréside ce groupe

• Servane Mouton, docteure en médecine, neurophysiologiste et neurologue, qui copréside également cette commission

• Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l’éducation, directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant (CNRS)

• Axelle Desaint, directrice du pôle éducation au numérique et d’Internet Sans Crainte chez Tralalere

• Florence G’sell, professeure de droit privé à l’Université de Lorraine et chercheuse associée à l'Institut des hautes études sur la justice (Ihej)

• Marie-Caroline Missir, directrice générale de Réseau Canopé

• Catherine Rolland, cheffe de projet du GameLab de l’École polytechnique

• Grégory Veret, dirigeant de la société Xooloo

• Célia Zolynski, professeur agrégée de droit privé à l'Ecole de droit de la Sorbonne

Le problème de l'exposition aux écrans "est très important pour la solidité de nos démocraties, parce que si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire, bonjour la génération des complotistes", a souligné mardi soir Emmanuel Macron.