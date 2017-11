EN IMAGES. Découvrez le palmarès (très coloré) du championnat du monde du pull le plus moche

Le classement est tombé ! À Albi (Tarn), 600 personnes ont participé au championnat du monde du pull le plus moche, samedi 25 novembre. C'est une tradition qui nous vient d'Angleterre. Outre-Manche, depuis une quinzaine d'années, le phénomène se répand dans la rue et dans les bureaux. En France, le vainqueur arborait un superbe pull forestier, et une jolie banane pour agrémenter le tout. Bravo à lui !

Mais au fait, c'est quoi un pull moche ? "Un pull de Noël avec des boules et des guirlandes accrochées dessus, et de toutes les couleurs", estime une participante anglophone à France 3. Des couleurs, les champions en équipe, n'ont pas hésité à en porter.

Des enfants distingués au palmarès

Les pulls en laine n'étaient pas réservés aux séniors pour ce concours. De nombreux enfants se sont d'ailleurs distingués dans le palmarès. De quoi s'assurer un hiver bien au chaud.