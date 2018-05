Parcoursup : "Plus de la moitié" des élèves de terminale auront une réponse positive dès ce soir, assure le ministre de l'Education

C'est à partir de 18 heures que les inscrits recevront les réponses à leurs vœux transmis au printemps.

L'heure fatidique approche pour les lycéens de terminale. "Plus de la moitié" des 810 000 futurs bacheliers et étudiants en réorientation recevront dès mardi 22 mai au soir une réponse positive à leurs vœux d'inscription formulés sur la nouvelle plateforme universitaire Parcoursup, a affirmé le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, sur RTL. "Plus d'un million de propositions seront faites ce soir", a confirmé la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, sur France Inter.

#ParcourSup : "Nous savons que plus de la moitié des élèves auront une réponse positive dès aujourd'hui", annonce le ministre de l'Éducation nationale @jmblanquer dans #RTLMatin pic.twitter.com/GhsamZHkzS — Elizabeth Martichoux (@EliMartichoux) 22 mai 2018

"Deux tiers" des lycéens auront des réponses avant le bac

Les autres seront en attente, poursuit la ministre. Quant à ceux "qui n'ont demandé que des filières sélectives et qui auront des non à toutes leurs demandes", soit "un petit nombre", ils "seront pris en charge par les commissions rectorales dès demain", assure Frédérique Vidal. Franceinfo vous explique dans un article les démarches à suivre en fonction des réponses.

La ministre de l'Enseignement supérieur a détaillé la suite du calendrier. Avant le baccalauréat, "un peu plus de deux tiers des lycéens aura des réponses", a-t-elle estimé. Après les épreuves, "on devrait dépasser les 80%".