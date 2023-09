Harcèlement scolaire : Gabriel Attal appelle à prendre des sanctions plus rapidement dans les établissements

Le ministre de l'Education nationale était l'invité de M6, avant la mesure d'un plan interministériel attendu pour la fin du mois de septembre.

Temps de lecture : 1 min

"Il faut une forme d'électrochoc collectif". Invité sur le plateau de M6, le ministre de l'Education nationale a fait plusieurs annonces concernant la lutte contre le harcèlement scolaire. Entre un téléfilm et un documentaire consacrés au sujet, Gabriel Attal a martelé qu'il était "insupportable de se dire que des centaines de milliers d'enfants sont victimes chaque année de harcèlement scolaire".

Le ministre a assumé "sa responsabilité" à avoir "une réaction plus rapide" et des "sanctions beaucoup plus claires". "Il vaut mieux une sanction légère plus tôt qu'une sanction grave qui arrive trop tard", a affirmé le ministre de l'Education nationale. Sans croire "qu'il y ait de mauvaise volonté de la part d'hommes et de femmes qui travaillent dans l'éducation", le ministre a promis la formation future des conseillers principaux d'établissements, des chefs d’établissements mais aussi des personnels de cantine au harcèlement.

Une grande enquête doit également être lancée, avec un questionnaire d'auto-évaluation soumis aux collégiens et aux lycéens pour détecter les "signaux faibles" de harcèlement. Le ministre a aussi annoncé une visite à venir "dans les pays nordiques" où des temps pédagogiques sont dédiés à ces questions. Des "cours d'empathie" sont proposés en Finlande et au Danemark, qui permettent selon Gabriel Attal "l'apprentissage du respect de l'autre".

Un plan interministériel attendu pour la fin du mois

Le ministre a précisé mardi soir poursuivre son travail sur le sujet, d'ici à la présentation d'un plan interministériel sur le harcèlement attendu pour la fin du mois.

La semaine dernière, le suicide d'un adolescent de 15 ans dans son logement à Poissy (Yvelines) a remis ce sujet au centre de l'attention, en pleine rentrée scolaire. Ce jeune avait fait état, en fin d'année dernière, "de brimades et d'injures répétées de la part de plusieurs élèves", selon le ministre de l'Education nationale qui a rencontré ses parents. Deux enquêtes sont ouvertes, une judiciaire et une administrative.