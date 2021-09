Enfance et adolescence : la génération 2010 moquée sur les réseaux sociaux et à l'école

C'est un mouvement inattendu qui fait fureur sur les réseaux sociaux depuis la rentrée : le harcèlement contre les élèves de sixième, principalement nés en 2010. Ce mouvement, qui provient des jeux vidéo, s'est reporté dans le monde réel. Une chanson mettant à l'honneur cette génération a également ravivé les moqueries et les tensions. Une situation compliquée à vivre pour ces jeunes enfants.

Une situation prise au sérieux par l'Éducation nationale

Cette montée du harcèlement ciblé envers les élèves nés en 2010 est remontée jusqu'à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui s'est exprimé jeudi 16 septembre : "Cette histoire d'harcèlement des nouveaux élèves de sixième est stupide et on doit avoir le mouvement exactement inverse. Il faut bien accueillir les élèves de sixième". Et de rajouter qu'il fallait lancer le mouvement #BienvenueAux2010.

Pour Laurent Zameczkowski, vice-président de la PEEP, cette situation "va se régler". Deux numéros de téléphone existent pour lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement : 3020 et 3018.