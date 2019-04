Sports : première victoire officielle pour une boxeuse iranienne

Sadaf Khadem est la première Iranienne à combattre dans une compétition officielle de boxe. Samedi 13 avril, elle a remporté son match face à la Française Anne Chauvin, à Royan (Charente-Maritime). Professeure de fitness à Téhéran (Iran), elle a commencé la boxe anglaise il y a quatre ans. Mais dans son pays, les rings sont interdits aux femmes.

Ouvrir la voie aux femmes

"Mes parents étaient contre le fait que je pratique la boxe, mais ont accepté l'idée et ils me soutiennent. Tout ce que je fais maintenant, c'est grâce à eux", estime-t-elle. Pour réaliser son rêve de boxer devant un public, elle s'envole pour la France et rejoint le coach Mahyar Monshipour, champion du monde de la discipline d'origine iranienne. Sadaf Khadem dit vouloir ouvrir la voie aux autres femmes afin qu'elle puisse pratiquer légalement ce sport dans son pays.