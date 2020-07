Mort de Gisèle Halimi : des procès retentissants qui ont fait avancer la cause des femmes

L'avocate et ancienne députée Gisèle Halimi, qui a consacré sa vie à la cause des femmes et à la défense du droit à l'avortement, est décédée lundi à 93 ans. Certains de ses procès ont marqué l'opinion publique.

Gisèle Halimi, aux côtés de l'actrice Delphine Seyrig, le 11 octobre 1972 lors du procès de Marie-Claire Chevalier, au tribunal de Bobigny. (MICHEL CLEMENT / AFP)