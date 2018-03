Journée des droits des femmes : "Libé" vendu 25% plus cher aux hommes pour refléter l'écart salarial avec les femmes

Le quotidien coûtera 2,50 euros au lieu de 2 euros pour ses lecteurs masculins qui l'achètent en kiosque. Le journal promet de reverser les 50 centimes supplémentaires au Laboratoire de l'égalité.

Ce n'est pas ce geste qui compensera l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Mais il se veut symbolique. Libération est vendu aux hommes 2,50 euros en kiosques, au lieu de 2 euros pour les femmes (son prix habituel), à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, jeudi 8 mars. Un écart de 25% qui reflète l'écart entre le salaire moyen des femmes et des hommes en France, tous postes confondus.

Demain, deux unes et deux prix pour le même journal. L'écart de salaires entre les hommes et les femmes est toujours de 25% en France. Pour mettre en évidence cette injustice, @libe a décidé d'appliquer la même différence à son prix de vente, soit 0,50 € de plus pour les hommes. pic.twitter.com/L3QCwO4vlb — Laurent Joffrin (@Laurent_Joffrin) 7 mars 2018

Sur sa une, le journal se défend de toute "punition" envers les hommes qui le lisent, et promet que les 50 centimes supplémentaires qu'ils paieront seront une "contribution" reversé au Laboratoire de l'égalité, organisation qui lutte pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Sur son site, Libération justifie son choix du chiffre, parfois débattu, de 25% pour refléter l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Un chiffre correspondant à l'écart des salaires tous postes confondus. "Les femmes travaillent plus souvent à temps partiel", une des explications de l'écart de 25%, reconnaît le journal, mais "on oublie en général de se demander pourquoi cette différence". Libération rappelle également qu'à poste égal, cet écart est reste de 9%.