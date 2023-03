Plus de 156 tonnes de drogues ont été saisies en France en 2022, annonce Gérald Darmanin

Il s'agit d'un niveau de saisie "historique", selon le ministère de l'Intérieur.

Des saisies "historiques". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, mercredi 1er mars, que les autorités avaient saisi 156,7 tonnes de drogues en France en 2022. Dans le détail, cela représente 128 tonnes de cannabis (+15% par rapport à 2021), plus de 27 tonnes de cocaïne (+5%), 1,4 tonne d'héroïne (+8%) et 273 kilos de drogues de synthèse (+21%). "En 2022, 37 510 trafiquants de stupéfiants ont été mis en cause soit près de 5% de plus que l’année d’avant", précise le ministère de l'Intérieur, dans son bilan annuel de la lutte contre les stupéfiants.

Plus de la moitié de la cocaïne saisie était en provenance des Antilles et de la Guyane, a souligné Gérald Darmanin. "Afin de lutter contre ces réseaux", une "antenne spécifique de l'office antidrogue, composée de 25 policiers" va être créée au port du Havre. Tous les vols en provenance de Cayenne et à destination de Paris font par ailleurs l'objet de contrôles. "Ces contrôles ont permis d'interpeller 170 mules et d’empêcher plus de 4 000 de prendre l’avion", a précisé le ministre de l'Intérieur, qui présentait ces chiffres aux côtés du garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, et du ministre de l'Action et des Comptes publics, Gabriel Attal.

Ce dernier a annoncé qu'une saisie de cocaïne "historique" avait été réalisée le 19 février par les douanes sur le port du Havre, avec 1,9 tonne de poudre interceptée en quelques jours. "Il faut éviter que ce tsunami blanc atteigne nos côtes", a estimé Gabriel Attal.