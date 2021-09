Le préfet de police de Paris et celui de la région Ile-de-France justifient l'évacuation des consommateurs de crack

Les préfets de police de Paris et de la région Ile-de-France ont justifié, dans un courrier envoyé samedi 25 septembre à la maire de Paris, le déplacement des consommateurs de crack dans un lieu "temporaire" en lisière de la capitale. Une cinquantaine de toxicomanes ont été évacués des abords des jardins d'Éole, vendredi, jusqu'à la place Auguste Baron. "Nous aurions préféré une évacuation mieux coordonnée avec mise à l'abri de type 'prise en charge humanitaire'. D'ailleurs, nous demandons une réunion urgente des pouvoirs publics compétents pour faire en sorte que le déplacement de la scène ne reconstitue pas une 'colline du crack' ailleurs", avait alors protesté Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo.

Dans leur courrier, Marc Guillaume et Didier Lallement répondent que "l'Etat a assumé d'organiser [la] solution temporaire" place Auguste Baron, la présence des usagers de crack "à proximité immédiate de nombreux riverains [et] d'écoles" étant "intenable". "Nous sommes à votre disposition pour travailler le plus rapidement possible, aux propositions de lieux que vous nous adresserez ainsi qu'à l'Agence régionale de Santé d'Ile de France afin de permettre leur ouverture dans les prochaines semaines", écrivent-ils.

Les deux préfets soulignent que, parallèlement à la lutte contre les trafics de drogue, "l'accompagnement médico-social des consommateurs de crack a été très fortement amplifié" avec un "renforcement des maraudes médico-sociales et l'ouverture de 400 places d'hébergement". Ils entendent ainsi répondre aux critiques selon lesquelles l'Etat et le préfet de police ne traiteraient pas dans sa globalité le problème du crack. Ils justifient en outre l'édification d'un mur bouchant un tunnel entre Paris et Pantin, afin d'empêcher les toxicomanes d'aller en Seine-Saint-Denis. Ce mur est "une indispensable protection des habitants de Pantin", écrivent-ils, en ajoutant que la préfecture de police de Paris "veillera à la sécurisation des habitants de Paris et de Seine-Saint-Denis".