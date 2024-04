Direct Trafic de drogue : les opérations “place nette XXL”, ça sert à quoi ? Article rédigé par franceinfo Radio France

Le Talk de franceinfo se penche sur l’opération “place nette XXL”, lancée par Emmanuel Macron le 19 mars dernier. Ludo Pauchant reçoit Frédéric Ploquin, spécialiste du grand banditisme, Marie Jauffret-Roustide, sociologue et chercheuse à l’Inserm et Fabrice Rizzoli, spécialiste de la grande criminalité et des mafias.

Le 19 mars dernier, c’est à la surprise générale qu’Emmanuel Macron s’est rendu à Marseille, dans le quartier La Castellane. Lors de son déplacement, le Président de la République a annoncé les contours de son nouveau dispositif contre le narcotrafic. Cette opération “sans précédent” comprend une intervention des forces de l’ordre de plusieurs semaines, avec pour objectif de mettre un terme au fléau mondial de la drogue avec des actions dissuasives. Le maire PS de Marseille, Benoît Payan, estime que cette opération “est utile et elle est d’une envergure jamais connue”. Face à la presse, Emmanuel Macron a détaillé son souhait de “rendre la vie impossible aux consommateurs, aux familles des plus jeunes qui servent de guetteurs ou autres, et qui sont aussi des victimes de ces trafics”. Des milliers d’interpellations en France Samedi 30 mars, en déplacement à Saint-Denis, le ministre de l’Intérieur a dressé un premier bilan de ces opérations qui “continuent de produire énormément d’effets”, s’est félicité Gérald Darmanin.

Ces opérations ont donné lieu à “1 738 interpellations”, à la date du 30 mars”, des saisies de “150 kg de drogue” et “2,4 millions d’euros”, en “une dizaine de jours”.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux