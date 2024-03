Cannabis thérapeutique : "ça réduit considérablement les effets de certaines maladies", constate Damien Mascret, journaliste santé et médecin

Alors que son intégration sera fermée mercredi 27 mars, l'expérimentation du cannabis thérapeutique a déjà livré des résultats. Le médecin et journaliste santé Damien Mascret fait le point sur ces conclusions dans le 12/13 info du mardi 26 mars.

L'expérimentation du cannabis thérapeutique, lancée en 2020 dans l'Hexagone, a été prolongée. Mais à partir du mercredi 27 mars, il ne sera plus possible d'être inclus dans cette étude. Le médecin et journaliste santé Damien Mascret, explique dans le 12/13 info, mardi 26 mars, que "l'on va être un 'no man's land' jusqu'en décembre", mais que "ceux qui ont déjà du cannabis médical vont continuer à en avoir". "À partir de 2025 (...) certains patients pourront en bénéficier", ajoute-t-il.

Un effet considérable sur les "douleurs neuropathiques"

Concernant l'efficacité du traitement, "ça marche (...) cela réduit considérablement, pour certains patients, les effets de leur maladie", souligne Damien Mascret. Et en particulier "les douleurs neuropathiques", pointe le médecin, énumérant leurs effets : "des brûlures, des picotements, des insensiblités". Des douleurs qui touchaient "plus de la moitié des patients inclus dans l'expérimentation" et pourraient concerner "jusqu'à 7% des Français", indique encore le spécialiste des questions de santé.

Selon Damien Mascret, "les douleurs insupportables, qui au début de l'étude touchaient 80%" des patients, sont passées à "30% au bout de trois mois". "L'oncologie, ou les soins paliatifs", font aussi partie des indications pour ce genre de traitement.